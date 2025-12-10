AKTUELNO

Zadruga

Nekome veselo, a nekome preselo! Uroš, Anastasija i Sandra napravili after u pušionici dok se trese Bela kuća od haosa (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Za njih je kraj žurke bio fantastičan!

Ova noć je bila prilično turbulentna za ukućane Bele kuće. Veče su obeležile brojne svađe, sukobi i obračuni koji su uneli nemir među takmičare. Tenzija je rasla iz minuta u minut.

Foto: TV Pink Printscreen

Dok se kuća tresla, neki su ipak rešilli da skrenu misli i opuste se. Uroš, Anastasija i Sandra povukli su se u pušionicu i odlučili da naprave svoj sfter.

Foto: TV Pink Printscreen

U dobrom raspoloženju, pevali su hitove i uživali u svom trenutku mira, ignorišući sve što se dešava oko njih. Za njih je žurka imala drugačiji kraj.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

