Nekome veselo, a nekome preselo! Uroš, Anastasija i Sandra napravili after u pušionici dok se trese Bela kuća od haosa (VIDEO)

Za njih je kraj žurke bio fantastičan!

Ova noć je bila prilično turbulentna za ukućane Bele kuće. Veče su obeležile brojne svađe, sukobi i obračuni koji su uneli nemir među takmičare. Tenzija je rasla iz minuta u minut.

Dok se kuća tresla, neki su ipak rešilli da skrenu misli i opuste se. Uroš, Anastasija i Sandra povukli su se u pušionicu i odlučili da naprave svoj sfter.

U dobrom raspoloženju, pevali su hitove i uživali u svom trenutku mira, ignorišući sve što se dešava oko njih. Za njih je žurka imala drugačiji kraj.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić