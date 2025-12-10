OPET JE VRATIO NA ZEMLJU! Asmin spomenuo Aneli Staniju i Maju, ona briznula u plač! (VIDEO)

Taman se ponadala!

Nakon što su porazgovarali o onome što su radili prethodne noći, Asmin i Aneli su nastavili da pričaju o svom odnosu. Kada je Asmin spomenuo da voli Maju Marinković Aneli se rasplakala.

- Šta ću sad reći Staniji - pitao je Durdžić.

- Reći ćeš joj da si shvatio da si lagao. Ja za tebe nikad nisam rekla za tebe da te ne volim, ti si za mene sve najgore prljavštine - rekla je Aneli.

- Šta će mi reći Maja - pitao je Asmin.

- Daj, pali, smešan si. Ja sam se mirila sa čovekom, imam emociju prema njemu - rekla je Aneli.

- Kako onda sa njim možeš imati s*ks - pitao je Asmin.

- Kad ga zagrlim lepo mi je, ali vadi iz mene negativnom energijom, sve što radi guši me, samo kad me zagrli lepo mi je - rekla je Aneli.

Autor: R.L.