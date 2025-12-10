AKTUELNO

Zadruga

OPET JE VRATIO NA ZEMLJU! Asmin spomenuo Aneli Staniju i Maju, ona briznula u plač! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Taman se ponadala!

Nakon što su porazgovarali o onome što su radili prethodne noći, Asmin i Aneli su nastavili da pričaju o svom odnosu. Kada je Asmin spomenuo da voli Maju Marinković Aneli se rasplakala.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ću sad reći Staniji - pitao je Durdžić.

- Reći ćeš joj da si shvatio da si lagao. Ja za tebe nikad nisam rekla za tebe da te ne volim, ti si za mene sve najgore prljavštine - rekla je Aneli.

- Šta će mi reći Maja - pitao je Asmin.

- Daj, pali, smešan si. Ja sam se mirila sa čovekom, imam emociju prema njemu - rekla je Aneli.

- Kako onda sa njim možeš imati s*ks - pitao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad ga zagrlim lepo mi je, ali vadi iz mene negativnom energijom, sve što radi guši me, samo kad me zagrli lepo mi je - rekla je Aneli.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Hladan tuš: Peja se opustio sa Enom, pa joj poručio da će ostati samo prijatelji! (VIDEO)

Domaći

Radi me, naravno da me radi: Asmin izazvao muk priznanjem o Maji, spomenuo i Staniju (VIDEO)

Zadruga

NEREALNO SI GLUPA: Gruja ušao u crveno, vratio Mimas na fabrička podešavanja, ona BRIZNULA U PLAČ! (VIDEO)

Zadruga

POKUPIĆU STVARI I IDEM IZ HOTELA: Aneli ponovo pokušala da izmanipuliše Luku, briznula u plač nakon rasprave! (VIDEO)

Zadruga

'DRŽAO SE JEDNE PRIČE ZBOG STANIJE' Đedović tvrdi da je Asmin sve slagao o odnosu sa Aneli! Janjuš priznao da ne želi da brani Ahmićevu, ona briznula

Zadruga

ERUPCIJA EMOCIJA: Aneli briznula u plač nakon što je čula pesmu koju joj je Luka posvetio! (VIDEO)