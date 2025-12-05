AKTUELNO

Zadruga

POKUPIĆU STVARI I IDEM IZ HOTELA: Aneli ponovo pokušala da izmanipuliše Luku, briznula u plač nakon rasprave! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U narednom video-klipu u emisiji ''Gledanje simaka'', učesnici su imali priliku da čuju šta Luka Vujović priča iza leđa Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Janiče jedan. Ja ću da pokupim svoje stvari i odem iz hotela - rekla je Aneli.

- Da se opet ponižavam ne želim, radi šta ti je volja, ja više ne želim da budem donji. Isto tako, ja sam za Novu pozvao da mi dođu roditelji, ne da bi Aneli vređali jer sam rekao da ne bi smeli jednu jedinu reč da joj kažu, nego da meni pruže podršku - kazao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

