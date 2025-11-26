Ne prestaje da divlja: Aneli ponovo pobacala Lukine stvari, karambol ne prestaje! (VIDEO)

Haos na sve strane!

Aneli Ahmić i Luka Vujović ponovo su žestoko zaratili, a ona je urlala na njega iz petnih žila, a onda ponovo razbacala njegove stvari.

- Nemoj u ovoj šah partiji da dobiješ šahmat - rekao je Luka.

- Boli me k*rac, ti mene više ne možeš da povrediš sve i da vidim da se ljubiš sa drugom kunem ti se u moju Noru - govorila je Aneli, a onda ponovo pobacala Lukine stvari.

- Šta me provociraš? - pitao je Luka.

- Mrš, klošaru. Koga izazivaš? - urlala je ona.

Autor: A. Nikolić