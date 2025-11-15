AKTUELNO

Govorio je da će da mi odvrne glavu: Aneli ponovo potvrdila da je Luka urnisao od batina, on urlicima trese imanje! (VIDEO)

Haos na sve strane!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor s Lukom Vujovićem koji je sve vreme demantovao da je tukao Aneli Ahmić.

- Luka, malopre ti je Aneli rekla: ''K*rvin sine'' - rekao je Darko.

- Ma nema veze, nije to ništa. Kajaće se za sve ovo što je rekla - rekao je Luka.

pročitajte još

GUŠI SE U SUZAMA! Aneli se rasula na komadiće, otkrila detalje Lukinog NASILJA (VIDEO)

- Ja sam skinula teret sa sebe i Bog mi je svedok za mnoge stvari - rekla je Aneli.

- Moji postupci su sve dokazali, a i njeni. Sve je u pravu, tukao sam je i snimao krišom i to je to. Ovo što ona radi, ovo je njoj neko napolju napunio glavu. Zamisli ona ulazi i kaže da sam joj napravio pakao od života umesto da je ušla i rekla: ''Koga si ti snimao?'', kakva Maja - rekao je Luka.

- Ne spinuj priču - rekla je Aneli.

- Nikada se nije desilo da smo se razdvojili više od tri ili četiri sata i nikad se nije desilo da mi se ona ne izvinjava za svoje postupke - rekao je Luka.

- Nikada, ti si se meni izvinjavao nakon što si me tukao i nakon što si me ostavio samu s detetom u autu - rekla je Aneli.

pročitajte još

SKANDAL NAD SKANDALIMA! Aneli priznala da ju je Luka TUKAO, nastao muk u Beloj kući: Ovo su svi detalji (VIDEO)

- Kakva dvosmerna cesta? O čemu ona priča bre? - upitao je Luka.

- Ostavio nas je na sred auto-puta u autu i može sve ovo moja mama da kaže. Sve što sam večeras rekla sam rekla celu istinu - rekla je Aneli.

- Prema Grofici imam veliko poštovanje i terala me da uđem i rekla mi je: ''Meni je tebe žao, uđi unutra i ostavi je, kad će naći ona ovakvog dečka?'' - rekao je Luka.

- Ovo je laž, njoj je bilo neugodno jer smo se mi svađali - rekla je Aneli.

- Nemam šta da kažem, sve je u pravu. Samo nek mi ne prilazi više u životu - rekao je Luka.

pročitajte još

Snimao me krišom kamerom za Jutjub: Skandal nad skandalima! Aneli priznala da je Luka napravio video- zapis njihovog intimnog odnosa (VIDEO)

- Sto puta mi je rekao: ''Odvrnuću ti glavu sa ramena'' zato mu se nikada nisam zamerala - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

