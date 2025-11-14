BUKTI RAT: Luka uverava Aneli da joj nikada nije radio iza leđa, ona ne prestaje da mu prebacuje očijukanje sa Anitom: ZAPRATIO SI JE DOK SI BIO SA MNOM! (VIDEO)

Haos na sve strane!

Aneli Ahmić i Luka Vujović žestoko su zaratili nakon emisije ''Gledanje snimaka'', te su rešili da sve isteraju na čistac.

- Da li si me snimao tokom odnosa našeg? Ja te pitam?! - upitala je Aneli.

- Kunem se u sve što imam, nikada nisam snimao. Ti si bolesna da sumnjaš u te stvari, da li si ti normalna? - upitao je Luka.

- Ti potenciraš neke stvari, ti ih potenciraš - rekla je Aneli.

- Ti misliš da sam ja tebe snimao, bolesna si, Aneli - kazao je Luka.

- Veoma dobro ja znam šta pričam - kazala je Aneli.

- Kakav snimak, o čemu se radi? Kunem ti se, nikada te snimio nisam u nekakvom izdanju - kazao je Luka.

- Kako da ja ne posumnjam, kad je toliko situacija napolju bilo...pripremao si teritoriju - rekla je Aneli.

- Prvo si me ostavila, a sada se ponašaš ovako i govoriš sve ovo - kazao je Luka.

- Sada ti dušmani moji odgovaraju, sada su ti svi oni dobri. Asminu se smeškaš, sa njim si dobar - kazala je Aneli.

- Ako kažeš da postoji snimak, onda lažeš i da si Aneli Ahmić, da se razumemo. Ako misliš na sve što je Miljana rekla, ko još veruje Miljani - kazao je Luka.

- Sve radiš zbog rijalitija. Prvo sve sa Majom, pa sada haos sa ovom malom(Anitom), sve radiš samo zbog rijalitija - kazala je Aneli.

- Aneli, odvratno ti je ponašanje. Ne dopada mi se jer sumnjaš u moju ljubav, odvratno se ponašaš i ideš protiv naše veze konstantno. Ne želiš da se zajedno borimo protiv drugih učesnika koji bi da ruše naš mir - kazao je Luka.

- Kakav si ti manipulator i lažov, to je strašno. Ti si tu istu Anitu, s kojom me sad provociraš zapratio na Instagramu kad si bio sa mnom u vezi. Anita je samo došla kao vrhunac naših problema - rekla je Aneli.

Autor: S.Z.