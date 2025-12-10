AKTUELNO

Zadruga

ZA NAS JE BOLJE DA BUDEM DONJI! Luka se ubacio u ULOGU ŽRTVE, evo šta su mu planovi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li će mu poći za rukom?

Luka Vujović priznao je Vikoru Gagiću tokom današnje šetnje da mu je bolje da bude "donji" u svađi sa Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako ja da joj verujem, kad bi izašli sad negde napolju, da izađe negde, ona bi s prvim - naveo je Vujović.

- Ma samo budi sam, šta treba da se desi - naveo je Viktor.

- Znaš ti šta sam ja sve doživeo, gledam nekog osam godina u zatvoru, preko noći ga ne vidim. Osam godina bio tamo, umrla mi baba, teča, stric, sestra mi dobila dvoje dece imaju već pet godina, nisam bio na rođenima, na venčanjima, i to najbolje godine od 25 do 33. Meni je najlakše da je vređam: "Pali k*rvo služiš za k*ranje", ali zašto bi ja bio donji. Za nas ovakve bolje je da budem donji - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Srozao se najniže: Rajačič uporno traži način da se opere zbog flerta sa Enom! Jelenina reakcija na njegovu turu manipulacije rekla SVE! (VIDEO)

Zadruga

Rajačić upalio centrifugu: Pokušao da obrati Mimas i opere se od flerta sa Aneli! (VIDEO)

Zadruga

Uzeo stvar u svoje ruke: Gastoz osmislio način da osvoji Anđelino srce! (VIDEO)

Zadruga

VREME JE DA POMRSE KONCE: Evo na kakvom TAJNOM ZADATKU će u narednim danima biti Aneli i Dača! (VIDEO)

Zadruga

Kao da si umro: Jelena ne može da shvati da je Bebica toliko utučen, pokušala alkoholom da ga oživi! (VIDEO)

Zadruga

OBLEĆE OKO NJEGA: Ena ponovo pokušava da put do Pejinog srca pronađe preko stomaka! (VIDEO)