ZA NAS JE BOLJE DA BUDEM DONJI! Luka se ubacio u ULOGU ŽRTVE, evo šta su mu planovi! (VIDEO)

Da li će mu poći za rukom?

Luka Vujović priznao je Vikoru Gagiću tokom današnje šetnje da mu je bolje da bude "donji" u svađi sa Aneli Ahmić.

- Kako ja da joj verujem, kad bi izašli sad negde napolju, da izađe negde, ona bi s prvim - naveo je Vujović.

- Ma samo budi sam, šta treba da se desi - naveo je Viktor.

- Znaš ti šta sam ja sve doživeo, gledam nekog osam godina u zatvoru, preko noći ga ne vidim. Osam godina bio tamo, umrla mi baba, teča, stric, sestra mi dobila dvoje dece imaju već pet godina, nisam bio na rođenima, na venčanjima, i to najbolje godine od 25 do 33. Meni je najlakše da je vređam: "Pali k*rvo služiš za k*ranje", ali zašto bi ja bio donji. Za nas ovakve bolje je da budem donji - rekao je Luka.

Autor: R.L.