Samo sa tobom ne bih imao s*ks! Asmin naveo Aneli da pomisli da je bio intiman sa Sandrom Todić, ona PREBLEDELA! (VIDEO)

Ne prestaju.

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić nastavili su da se raspravljaju pred Tošom, a on je nastavio da ponižava.

- Ti ne možeš da prihvatiš da sam ja bila u vezi sa dva muškarca posle tebe - rekla je Aneli.

- Sve i jedna bivša koja je bila sa drugim muškarcem posle mene, mene više ne zanima, jer bih imao osećaj da mi taj muškarac nabija u usta - istakao je Asmin.

- Ja tebe ne volim kao muškarca, ti meni prijaš - naglasila je ona.

Nakon toga kroz dvorište je prošla Sandra Todić, a Asmin je odmah iskoristio priliku da još jednom ponizi Ahmićku.

- Dobro jutro Sandra, daće ti Toša tabletu za dan posle - rekao je Asmin.

- Je l' ste imali s*ks, sad si rekao da ne bi imao s*ks - bila je u šoku Aneli.

- Samo sa tobom ne bih - naveo je on.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

