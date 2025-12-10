Konačno skinuo ružičaste naočare: Luka napljuvao Aneli zbog vrele noći sa Asminom, otkrio zašto nije došlo do intimnog odnosa (VIDEO)

Nije mu lako!
Luka Vujović i Borislav Terzić Terza udružili su snage kako bi napljuvali Aneli Ahmić zbog vrele noći sa Asminom Durdžićem.
- Ona meni za Anitu kaže tako nešto, pa kako ti sa mojim prijateljem - rekao je Luka.
- Dozvolila je sebi da legne sa čovekom. Ko zna šta je bilo ispod pokrivača - rekao je Terza.
- Dobila je juče. Zamisli da dobije pitanje kod se bolje ljubi i ona kaže Luka. Ja u sebi kuvam ali neću da pravim žrtvu od sebe - rekao je Luka.
- Ma nisi kriv ništa. Skroz je bila neiskrena prema tebi - rekao je Terza.
- Ona je radila sve zbog podrpke. Ona je mene naterala da uđem. Dolazi na to da je ona ušla da njemu vrati, pa i ja da nisam ušao - rekao je Luka.
Detaljnije pogledajte OVDE.
Autor: A.Anđić