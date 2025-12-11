AKTUELNO

Zadruga

Šok! Asmin otkrio gde su mu emocije - Kod Maje ili kod Aneli?! Potpuni šok (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", naredno pitanje pročitao je Asminu Durdžiću.

- Pa gde su ti emocije, kod Maje ili kod Aneli - glasilo je pitanje.

- Pa brate, nemam pojma. Sve što sam rekao Maji, rekao sam iskreno, a ne znam šta sam pričao Aneli, ne znam, prema njoj nemam emocija. Ne osećam prema Aneli ni bes, ni gađenje, ni emociju, ne osećam ništa - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Slažem se da Asmin treba da razmisli svojim mozgom, jer jedno radi, drugo priča - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja mislim da je on polupan, da on jedno priča, drugo radi, treće misli. Ja na te igrice ne padam, za sve što sam rekla, ispostavilo se da sam bila u pravu...Ja bih gledala ono 00-24, ne intresuje me, ne zanima me, mislim da će na kraju Stanija da bude je*ena stranka - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- On ne veruje ni sam sebi...Najjače mi je kada uhvati sam sebe da laže, pa počne da mi priča desetu priču koju je u tom trenutku izmislio. Pričao mi je da je zaljubljen u Maju, ali mu ne verujem, jer je Aneli rekao da je voli, a pre toga je rekao Maji da je voli. On želi da pobegne od ove situacije, sve je radio jer ga je tako srce vuklo. Između njih su radili kompleksi, sujeta i ljubomora, Luka je bio samo usputna stanica. Kada se on (Asmin) pojavio, tu se upalilo ono što se nikada nije ni gasilo - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

KAKAV ŠOK! Terza slao Minu kod Asmina u svađama, a sada mu pravi da jede! (VIDEO)

Zadruga

Šok i neverica! Dok se Teodora svađa sa Bebicom, Anita se uselila kod Đukića u krevet (VIDEO)

Domaći

Novi detalji! Sita otkrila da je Asmin sa Anelinim parama otišao kod Stanije u Majami! Šok! (VIDEO)

Domaći

KOLIKO MI FALE TVOJE USNE: Nakon što je priznao Maji da je voli, Asmin otričao kod Aneli, rešio da spava sa njom (VIDEO)

Zadruga

ŠOK! Dušica ponovo ponižava Viktora, olajava ga iza leđa kod Vanje Živić (VIDEO)

Zadruga

ŠOK! Kačavenda otkrila šta je Maja tražila da uradi za nju, u sve umešan Asmin (VIDEO)