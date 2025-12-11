Šok! Asmin otkrio gde su mu emocije - Kod Maje ili kod Aneli?! Potpuni šok (VIDEO)

Au!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", naredno pitanje pročitao je Asminu Durdžiću.

- Pa gde su ti emocije, kod Maje ili kod Aneli - glasilo je pitanje.

- Pa brate, nemam pojma. Sve što sam rekao Maji, rekao sam iskreno, a ne znam šta sam pričao Aneli, ne znam, prema njoj nemam emocija. Ne osećam prema Aneli ni bes, ni gađenje, ni emociju, ne osećam ništa - rekao je Asmin.

- Slažem se da Asmin treba da razmisli svojim mozgom, jer jedno radi, drugo priča - rekla je Aneli.

- Ja mislim da je on polupan, da on jedno priča, drugo radi, treće misli. Ja na te igrice ne padam, za sve što sam rekla, ispostavilo se da sam bila u pravu...Ja bih gledala ono 00-24, ne intresuje me, ne zanima me, mislim da će na kraju Stanija da bude je*ena stranka - rekla je Maja.

- On ne veruje ni sam sebi...Najjače mi je kada uhvati sam sebe da laže, pa počne da mi priča desetu priču koju je u tom trenutku izmislio. Pričao mi je da je zaljubljen u Maju, ali mu ne verujem, jer je Aneli rekao da je voli, a pre toga je rekao Maji da je voli. On želi da pobegne od ove situacije, sve je radio jer ga je tako srce vuklo. Između njih su radili kompleksi, sujeta i ljubomora, Luka je bio samo usputna stanica. Kada se on (Asmin) pojavio, tu se upalilo ono što se nikada nije ni gasilo - rekao je Dača.

