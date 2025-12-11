AKTUELNO

Prekid veze, ne znači i prekid emocija: Aneli precrtala Luku ovog puta stvarno za sva vremena, Mića demaskirao njen odnos sa Asminom (VIDEO)

Iskren do koske!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", naredno pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Ma bravo lavice naša, ne dozvoli da ti jedan muškarac komanduje i pravi kašu od mozga - glasilo je pitanje.

- Slažem se. I prethodni što je bio, ja nisam dozvolila time što sam sve pobacala i prsten. Dotakli smo dno, to dno je bilo dno da nije moglo veće, ljudi su se sprdali sa našim odnosom i sami smo se sprdali sa našim odnosom - rekla je Aneli.

- Rekla si danas u pabu da si nesrećna sa njim dok jedeš i ostalo. Što mu to nisi rekla dok ste bili u vezi - pitao je Milan.

- To se na meni videlo. On je mene napolju, pre nego što će ući, onda sva ta dela, to me je učinilo nesrećnom ženom, nikada više mu ne bih mogla verovati. To je za mene završena priča, a što se tiče Asmina, neću dozvoliti, njega treba pustiti, njemu nije dobro. Shvatam šta se u njegovoj glavi dešava, oboje nismo normalni i "polupanih" glava. Treba pustiti vreme, vreme će da pokaže kakvi smo mi - rekla je Aneli.

- Jako je lepo odgovorila, treba da bude dama i kulturna, neka vreme pokaže svoje - rekao je Asmin.

- Ja bih njih pustio da kroje sami ovu priču, ako ćemo da im verujemo ili ne, to je na nama. Nešto ih veže, oni ne znaju šta, ali nešto ih veže. On je rekao meni: "E da mi je tvoja pamet", ja Asmina kapiram, razumem ja šta on radi. On se bori da tu priču završi za sva vremena, prekid veze ne znači prekid emocija - rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

