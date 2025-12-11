AKTUELNO

Zadruga

PIJUN MALENI: Aneli brutalno ponizila Luku, on joj uzvratio bez zadrške: IZOBLIČILA SI SE, GADI MI SE S KIM SAM BIO! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bukti rat!

Naredni pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', postavljeno je Aneli Ahmić i Maji Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vas dve kidate i treba da se družite - glasila je konstatacija.

- Hvala, znamo - rekla je Maja.

- Nama je odlično - dodala je Aneli.

- Juče si dva puta pitala Anđela da li su završili za sva vremena. Draga Aneli, završili su pre godinu dana - glasila je kontatacija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne sećam se ja toga - rekla je Aneli.

- Ni ja se ne sećam toga. Ovih dana se uopšte ne sećam da mi je to pitanje postavila - rekao je Anđelo.

- Šta si tačno video i pomislio da se Aneli izložila na Filipa? - glasilo je pitanje.

- Video sam da mu je sipala alkohol u usta, ono ponašanje njeno. Kad se napije, Aneli se ponaša kako se ponaša, a video sam da njemu to nije prijalo - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka je presmešan lik. Gluposti su sve što priča. On je pijun mali - rekla je Aneli.

- Ti si izobličena. Gadi mi se s kim sam bio - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

