PIJUN MALENI: Aneli brutalno ponizila Luku, on joj uzvratio bez zadrške: IZOBLIČILA SI SE, GADI MI SE S KIM SAM BIO! (VIDEO)

Bukti rat!
Naredni pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', postavljeno je Aneli Ahmić i Maji Marinković.
- Vas dve kidate i treba da se družite - glasila je konstatacija.
- Hvala, znamo - rekla je Maja.
- Nama je odlično - dodala je Aneli.
- Juče si dva puta pitala Anđela da li su završili za sva vremena. Draga Aneli, završili su pre godinu dana - glasila je kontatacija.
- Ne sećam se ja toga - rekla je Aneli.
- Ni ja se ne sećam toga. Ovih dana se uopšte ne sećam da mi je to pitanje postavila - rekao je Anđelo.
- Šta si tačno video i pomislio da se Aneli izložila na Filipa? - glasilo je pitanje.
- Video sam da mu je sipala alkohol u usta, ono ponašanje njeno. Kad se napije, Aneli se ponaša kako se ponaša, a video sam da njemu to nije prijalo - rekao je Luka.
- Luka je presmešan lik. Gluposti su sve što priča. On je pijun mali - rekla je Aneli.
- Ti si izobličena. Gadi mi se s kim sam bio - rekao je Luka.
