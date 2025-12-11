Karambol! Hana rešila da presavije tabak i tuži Aneli, Anđelo izvređao Ivana kao nikada do sada (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Hani Duvnjak.

- Zašto dopuštaš da te pogađaju Aneline bljuvotine - glasilo je pitanje.

- Ne pogađaju me, plakala sam zbog Nerija, jedino što me je povredilo je što sam razočarala moje pokojne i rodbinu, što ih nisam više branila i to je to - rekla je Hana.

- Smatram da to nisu bile bljuvotine, to je bila istina - rekla je Aneli.

- Ovo sve što priča, dokazaće na sudu. Ovo je nešto što treba da ide na sud - rekla je Hana.

Sledeće pitanje bilo je za Asmina Durdžića i za Luku Vujovića.

- Vas dvojica noćas haos pravite, a njih dve vam se smeju sa bine i nazdravljaju - glasilo je pitanje.

- Ja nisam nasrnuo na Luku, on je ponovio 10 puta ku*vo, dr*ljo, ja sam prišao da mu kažem da to ne treba da radi. Blam je da se ona i Maja smeju na sve to, treba da ih bude sramota - rekao je Asmin.

- Maja nije bila tu, ona je izašla, kada se vratila, rekla je: "Čula sam šta je bilo" - rekla je Aneli.

- Imala sam priliku sve da vidim, kada je haos bio i kada je obezbeđenje stajalo, njih dve su stajale, smejale se i nazdravljale i pokazivale na njih dvojicu. Nakon toga, ona je sela za šank, Maja je prišla i počela da je mazi po glavi - rekla je Mina.

Naredno pitanje bilo je za Maju Marinković.

- Majo, otkud odjednom zbližavanje sa nekim učesnicama sa kojim si se ne tako davno jako vređala - glasilo je pitanje.

- Nema zbližavanja, ja radim sve prirodno, neću da vređam nekoga na silu. Ovde nema šta ne govore i ne rade, šta treba, da ih vređam na silu?! Ja sam takva, ja nisam zla - rekla je Maja.

Sledeće pitanje bilo je za Anđela Rankovića.

- Da li smatraš da je Ivan jedna obična cava koji ne sme direktno da ti kaže da te mrzi, već te na nominacijama kinji i vređa - glasilo je pitanje.

- Ko ga je*e, indijanac i klošar! On je smrad, pa je smrad, pi*ka, pa je pi*ka. On je cava kada je roditeljstvo u pitanju, on je cava kada je odnos sa majkama njegove dece u pitanju. To je najveći smrad koji je ovde ikada ušao i koji se sladi tuđoj nesreći, kada je nekome loše, on je najsrećniji - rekao je Ivan.

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Da li si dala Aniti 3.000 - glasilo je pitanje.

- Nisam, ali daću joj od sledećeg budžeta, toliko vredi - rekla je Aneli.

- Šta me boli uvo šta ona priča, neka pogleda svoju vrednost, pa nek priča o tuđoj - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić