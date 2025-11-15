RAZVEZAO JEZIK: Dača kao nikad do sada osolio po Luki i Aneli, izneo salvu uvreda! (VIDEO)

Haos!

Učesnici Elite danas biraju najpakosniju osobu. Dača Virijević je otkrio koga smatra pakosnim osobama.

- Kao što sam i rekao, Aneli i Luka su najgori ljudi. Aneli, veoma si pakosno juče sve iznela. S Majom se Luka gore ponašao nego sa Anitom, a preko toga si mu prešla. Eto, kakva je to veza, imali smo priliku sve da vidimo. Luka je rekao da je Aneli imala modricu od ljuljaške, a onda je ona rekla da je on nju mlatnuo. To su dva šljama, dva klošara, dve najgore osobe. Radite sve zbog podrške - kazao je Dača.

- Sofija, ti si veoma pakosna osoba, prava si zmijetina. To što sediš fino, analiziraš ljude, ne znači da u sebi ne misliš loše. Mislim da je Anita veoma pakosna osoba, jer je iznela brojne prljave stvari iz odnosa sa Anđelom. Treća osoba je Uroš pe*erko. Nemoj da sediš pored mene, jer znam kakve reči imaš za mene - kazala je Sara.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.