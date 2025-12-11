Pa da li je moguće?! Dušica prešla novi level u monstruoznostima, Dragana srčano stala uz svoju vezu protiv Boginje (VIDEO)

Au, kakav šok!

Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Anastasiji Brčić.

- Kada je trebalo da ostaneš u rijalitiju i da te ljudi primete, itekako ti je bio potreban Bora, a sada kada treba čestitke da stignu i podrška da stigne, onda ti nije potreban - glasilo je pitanje.

- Pitanje nema veze s vezom. Bora i ja da smo imali normalan odnos, on bi se nastavio, ovako kako nije, nismo nastavili odnos - rekla je Anastasija.

- Čim sam ušla, rekla sam Bori da je podigao i da će da završi ovako kako je završio - rekla je Sofija.

Naredno pitanje pročitao je Dragani Stojančević.

- Devojko da li te je sramota da namećeš da se Boginji sviđa Matora - glasilo je pitanje.

- Nisam nametala da joj se sviđa, nego se devojka upliće u svaku priču. Devojka je ovde bila sa Filipom, svišao joj se Asmin, pa Anđelo, pa Luka. Ja sa svojom devojkom igram, ona se ubacuje. Nije me blam i sramota, branim svoju vezu i to je to - rekla je Dragana.

- Do juče smo bile super, odjednom je prebacilo. Zašto ne zamera Aneli što se ljubila?! Ona je dvolična i bezobrazna. Ja sam mislila prvo da je popila malo, ali vidim da je imala jako loše mišljenje o meni - rekla je Boginja.

- Naravno da će tako da reaguje, to je normalno, ja igram sa mojom devojkom, ona me vuče tamo - rekla je Matora.

Sledeće pitanje bilo je za Dušicu Đokić.

- Kakva ti zlobna i pokvarena osoba moraš da budeš pa da kažeš da je Boginja zaslužila sve što joj se desilo u životu - glasilo je pitanje.

- Je l' može neko ovu nevaspitanu osobu da smiri?! Ona je meni isto to rekla. Ja jesam rekla Miljani gde su njene stvari, jer je ona rekla da se ona meni sviđa, to joj neću oprostiti nikad - rekla je Dušica.

- Terala si me u karantinu da budemo zajedno i da budemo lezbijke - rekla je Boginja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić