Zadruga

Kao nekada sa Mensurom! Mina i Viktor uživaju u ljubavi poput dece, ljube se kao da sutra ne postoji (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Mina Vrbaški nedavno je raskinula vezu sa Terzom, te je tako na jednoj od žurki se približila Viktoru Gagiću, koji joj se dopao, pa su tako počeli da se sve bliže i bliže druže.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, pre nekoliko dana, Mina i Viktor su se smuvali, pa su tako i ozvaničili vezu, a tim su potvrdili nagađanja sa početka rijalitija da među njima sevaju varnice.

Sada, njih dvoje su doručkovali, pa su tako nakon istog, počeli da se ljube, grle, maze i igraju poput dece, kao nekada što je radila sa Mensurom Ajdarpašićem na početku veze.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, on je nije ispuštao iz naručja, sve vreme je grlio, a kada je legla na klupu, on je počeo da joj duva u stomak i da je ljubi po stomaku. Kako će ovaj odnos na dalje da teče, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

