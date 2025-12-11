AKTUELNO

Zadruga

Ne može da joj odoli: Terza otvorio oči i odmah se ušuškao kod Sofije u krevet, u izolaciji sve puca od emocija! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Odmah je ščepao!

Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević porazgovarali su pre dva dana kada su popili i jedno drugom priznali su svoje emocije, a u to ime su sve vreme oboje plakali. Ipak, Sofija je u emisiji sinoć istakla da oni nisu zajedno jer ona ima strah od ostavljanja.

Foto: TV Pink Printscreen

Čini se da je Borislav Terzić Terza rešio da uradi sve kako bi od Sofije Janićijević dobio drugu šansu i ulio joj pomirenje, te je čim je čuo muziku za buđenje otišao kod nje u krevet u kom se ušuškao i krenuo da je grli i mazi. Da li će njih dvoje zvanično ući u vezu, ostaje da pratimo.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.Panić

