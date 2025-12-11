Ne može da joj odoli: Terza otvorio oči i odmah se ušuškao kod Sofije u krevet, u izolaciji sve puca od emocija! (VIDEO)

Odmah je ščepao!

Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević porazgovarali su pre dva dana kada su popili i jedno drugom priznali su svoje emocije, a u to ime su sve vreme oboje plakali. Ipak, Sofija je u emisiji sinoć istakla da oni nisu zajedno jer ona ima strah od ostavljanja.

Čini se da je Borislav Terzić Terza rešio da uradi sve kako bi od Sofije Janićijević dobio drugu šansu i ulio joj pomirenje, te je čim je čuo muziku za buđenje otišao kod nje u krevet u kom se ušuškao i krenuo da je grli i mazi. Da li će njih dvoje zvanično ući u vezu, ostaje da pratimo.

Autor: N.Panić