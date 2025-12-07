AKTUELNO

Zadruga

Razvezala jezik: Kačavenda ne može da veruje koliko je Hana lenja, Lepi Mića joj dodatno otvorio oči! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pokušao da je osvesti!

Milena Kačavenda požalila se Lepom Mići na svoje lenje cimere, te joj se danas na tapeti našla Hana Duvnjak koja joj je obećala pomoć, ali na kraju nije ispunila svoje obećanje.

- Kaže mi jutros Hana: ''Ja ću Milena da perem veš, ne brini ništa''. Druže, Milosava i ja oprale sve i oribale, a oni i dalje spavaju. Ova deca ne mogu da ustanu bre - rekla je Milena.

- Bi ona, ali nema naviku - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemaju. Ja sam sad umesila i hleb, oprala tonu veša i za Janjuša i Maju - dodala je Milena.

- Znaš ti kad bi ona to mogla, nikad - rekao je Mića.

- Ma ne znaju ništa - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

