HLADAN TUŠ! Maja pred zoru shvatila da joj NEDOSTAJE VREDAN KOMAD NAKITA, ubeđena da ga je neko ukrao! (VIDEO)

Alibaba pokušao da je uteši.

Pred zoru, u ranim jutarnjim satima Maja Marinković je shvatila da joj je nestao sat.

Ona je pretražila celu Belu kuću, kao i spavaću sobu, ali nije uspela da ga nađe, a onda se požalila Asminu Durdžiću.

On ju je pitao kada ga je poslednji put videla i da li se seća kad je primetila da je nestao, ali ona nije mogla da se seti.

- Kupiću ti ja novi, za rođendan... Ti si nešto izgubila i u Budvi, torbicu - pitao je Asmin i pokušavao da je uteši.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.