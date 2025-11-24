AKTUELNO

Zadruga

HLADAN TUŠ! Maja pred zoru shvatila da joj NEDOSTAJE VREDAN KOMAD NAKITA, ubeđena da ga je neko ukrao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Alibaba pokušao da je uteši.

Pred zoru, u ranim jutarnjim satima Maja Marinković je shvatila da joj je nestao sat.

Foto: TV Pink Printscreen

Ona je pretražila celu Belu kuću, kao i spavaću sobu, ali nije uspela da ga nađe, a onda se požalila Asminu Durdžiću.

On ju je pitao kada ga je poslednji put videla i da li se seća kad je primetila da je nestao, ali ona nije mogla da se seti.

- Kupiću ti ja novi, za rođendan... Ti si nešto izgubila i u Budvi, torbicu - pitao je Asmin i pokušavao da je uteši.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

