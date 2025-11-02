AKTUELNO

Zadruga

Razvezala jezik: Kačavenda brutalno urnisala Mikija Dudića, ne može da gleda njegovu foliražu! (VIDEO)

Prekipelo joj!

U toku su ''Nominacije'', a nominovani takmičari za ovu nedelju su Aleksandra Jakšić i Miki Dudić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi.

- Oboje su provlačili da su novi učesnici negde u zapećku, ali su oni ti koji ne komentarišu aktuelne teme. Smatram da Miki nema herca i smatram da ne želiš da ulaziš u direktne sukobe, to je ovde neminovno. Ne smatram da si tek onako smislio Pera žilica, pa si tek onako komentarisao moju levu nogu. Direktno si udario na moje zdravlje, a još gore mi je bilo što si posle toga ustao i nisi stao iza svojih postupaka. Ja sam te nazvala bezm*dovićem i iza njega stojim. Trebao si da primetiš da se ja van stola ne svađam i ne provociram, a ono što si komentarisao za palačinke smatram da trebam svima da dam ako sam ih stavila na sto. Moje mišljenje o tebi je negativno, sa mnom se nisi sukobio kada sam ti rekla da sam bezm*dović - rekla je Milena.

- Tebi sam rekao šta mislim i kada sam shvatio da sam pogrešio, izvinio sam se - rekao je Miki.

- Kučketino, nominuj - rekla je Aneli.

- Ti si k*rvetina jedna, izgledaš kao babun. Što se tiče Aleksandre nisam je prepoznala, a naš odnos je bio vrlo hladan i ona me peckala više puta samo što ja nisam nasela na provokaciju. Meni se ona dopada, smatram da imaš neko veliko iskustvo iza sebe i sad imamo povremenu komunikaciju i to je meni sasvim okej. Ja tebe poštujem na specifičan način i smatram da ti se Bora dopao, ali mislim da si napravila grešku kada si poželela da ga menjaš. Mislim da bi vi bili top par i mislim da ti je zasmetalo što se on odmah prešaltao dalje. Ne mislim da si tolerantna i da bi to bilo lako, ali sama si priznala da bi mu dala priliku i tebe ću ostaviti - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

