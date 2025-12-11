Želeo devojku, a dobio noćnu moru: Teodora od ranog jutra turira Bebici mozak da trenira, nije mu lako! (VIDEO)

Opasna fitnes instruktorka!
Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić razbudili su se uz domaće hitove Velikog šefa, a Teodora nije pustila svog dragog ni da se razbudi već je odmah krenula da mu turira mozak i stavila mu do znanja da već za pola sata mora da bude spreman za trening.
- Ajde čaj i trening - rekla je Teodora.
- U pola 12 krećemo - rekao je Bebica.
- Molim? Ne nego u pola 11 - odgovorila je ona.
- Kao juče - rekao je Bebica.
- Ja sam ovde fitnes trener, ne određuješ ti nego ja. Ajde ustaj - rekla je ona.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić