Zadruga

Želeo devojku, a dobio noćnu moru: Teodora od ranog jutra turira Bebici mozak da trenira, nije mu lako! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opasna fitnes instruktorka!

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić razbudili su se uz domaće hitove Velikog šefa, a Teodora nije pustila svog dragog ni da se razbudi već je odmah krenula da mu turira mozak i stavila mu do znanja da već za pola sata mora da bude spreman za trening.

- Ajde čaj i trening - rekla je Teodora.

- U pola 12 krećemo - rekao je Bebica.

- Molim? Ne nego u pola 11 - odgovorila je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kao juče - rekao je Bebica.

- Ja sam ovde fitnes trener, ne određuješ ti nego ja. Ajde ustaj - rekla je ona.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

