Đukić mu više neće biti konkurencija: Bebica trenira punom parom, Teodora mu daje vetar u leđa (VIDEO)

Šok!

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić odvojili su se od ostalih cimaera u radionicu kako bi Bebica odradio svoj trening.

Naime, Teodora je nedavno sugerisala svoj bivšem vereniku kako bi trebao da povede više računa o svom fizičkom izgledu i da počne da trenira.

Podsetimo, Teodora je nakoliko dana nakon vedibne napustila Bebicu jer se zaljubila u Filipa Đukića. Bebica se sa tom informacijom ni dan danas nije pomiroio, te je na svaki način pokušavao da vrati svoju devojku. Iz tig razloga je njene sugestije uzeo u obzir i počeo je da trenira uz njenu pomoć.

Oni su poslednjih dana nerazdvojni, a mnogi misle da je ovaj potez samo još jedan korak bliži pomirenju, a da li će do njega doći - ostaje nam da ispratimo.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A.Anđić