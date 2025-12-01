AKTUELNO

Zadruga

Đukić mu više neće biti konkurencija: Bebica trenira punom parom, Teodora mu daje vetar u leđa (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Šok!

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić odvojili su se od ostalih cimaera u radionicu kako bi Bebica odradio svoj trening.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, Teodora je nedavno sugerisala svoj bivšem vereniku kako bi trebao da povede više računa o svom fizičkom izgledu i da počne da trenira.

Podsetimo, Teodora je nakoliko dana nakon vedibne napustila Bebicu jer se zaljubila u Filipa Đukića. Bebica se sa tom informacijom ni dan danas nije pomiroio, te je na svaki način pokušavao da vrati svoju devojku. Iz tig razloga je njene sugestije uzeo u obzir i počeo je da trenira uz njenu pomoć.

Foto: TV Pink Printscreen

Oni su poslednjih dana nerazdvojni, a mnogi misle da je ovaj potez samo još jedan korak bliži pomirenju, a da li će do njega doći - ostaje nam da ispratimo.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta. 

Autor: A.Anđić

