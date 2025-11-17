AKTUELNO

Bebica će se sad stvarno šlogirati: Đukić pred svima priznao da mu je falila Teodora, večeras spavaju zajedno! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Đukić šokirao sve odlukom!

U toku je ''Mićina Igra istine'', a Lepi Mića postavio je pitanje Filipu Đukiću koji je svojim odgovorim ostavio sve bez teksta.

- Filipe da li si se poželeo Teodore? - upitao je Mića.

Zanima je samo jedna stvar: Teodora odmah tražila od Dače da joj se poveri o Đukiću i Maji! (VIDEO)

- Jesam, spavaću večeras u izolaciji - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dačo da li ti Teodora deluje srećno? - upitao je Mića.

- Da, primećivao sam i kad Teodora popije da ne može Bebicu da gleda očima. Meni je ona dvadeseti dan rekla da joj se sviđa Filip, ali uvek sam ubeđivao sebe da je to neki njen hir. Trenutno vidim da je srećnija nego dva meseca pre, ali napolju su ona i Bebica izgledali srećni - rekao je Filip.

Dva najveća blama, gaziću ih: Terza najavio pakao Aneli i Luki, priznao da li mu je Sofijin ulazak uništio vezu sa Minom! (VIDEO)

- Boro da li bi bio sa Anitom? - upitao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa bih, najlepše mi je da provodim vreme s njom - rekao je Bora.

Za nju Bebica više nije ni na mapi: Dača otkrio da Teodoru zanima samo Filip, za bivšeg verenika neće ni da čuje (VIDEO)

- Ja Boru gledam kao drugara,

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

