Bebica će se sad stvarno šlogirati: Đukić pred svima priznao da mu je falila Teodora, večeras spavaju zajedno! (VIDEO)

Đukić šokirao sve odlukom!

U toku je ''Mićina Igra istine'', a Lepi Mića postavio je pitanje Filipu Đukiću koji je svojim odgovorim ostavio sve bez teksta.

- Filipe da li si se poželeo Teodore? - upitao je Mića.

- Jesam, spavaću večeras u izolaciji - rekao je Filip.

- Dačo da li ti Teodora deluje srećno? - upitao je Mića.

- Da, primećivao sam i kad Teodora popije da ne može Bebicu da gleda očima. Meni je ona dvadeseti dan rekla da joj se sviđa Filip, ali uvek sam ubeđivao sebe da je to neki njen hir. Trenutno vidim da je srećnija nego dva meseca pre, ali napolju su ona i Bebica izgledali srećni - rekao je Filip.

- Boro da li bi bio sa Anitom? - upitao je Mića.

- Pa bih, najlepše mi je da provodim vreme s njom - rekao je Bora.

- Ja Boru gledam kao drugara,

Autor: N.Panić