Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici, kako bi otkrio kako se oseća zbog zbližavanja Teodore Delić i Filipa Đukića.
- Nema šta, svaki dan mi je sve teže i teže - rekao je Bebica.
- Kako, Bebice? - upitao je Milan.
- Ne mogu to da prihvatm da je sa Filipom. Ne mogu da shvatim da se sve ovo dešava. Nije mi sve ovo jasno. Baš mi je teško - rekao je Bebica.
- Rekao si da ti je Teodora jednako važna kao tvoja deca, kako možeš to da ušorediš? - upitao je Milan.
- Jednako mi je važna, bila mi je mnogo bitna - rekao je Bebica.
- Filipe, da li tebe bole Bebicine suze? - upitao je Milan.
- Ne bole me, ali ne likujem. Iskreno, da nisam ja, bio bi neko drugi. Iskreno, nije mi normalno da neko govori da su mu devojka i deca na istom mestu. Da nisam ja, bio bi neko drugi ili bi ona ostala sama i raskinula - kazao je Filip.
Autor: S.Z.