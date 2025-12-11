Zaboravile na sukob i udružile zle jezike: Miljana i Kačavenda nikad žešće oplele po Aneli, provalile njenu igru! (VIDEO)

Rafalna paljba!

Milena Kačavenda i Miljana Kulić ovog jutra proćaskale su u pušionici o Aneli Ahmić, a čini se da iako su imale žestoke ratove u ovoj sezoni, to više po svemu sudeći nije bitno i mogu da ostave po strani kada je u pitanju komentarisanje Anelinih postupaka.

- Ona je došla u kuću da traži ne znam koga i počela da Janjuša dira i priča: ''Jaškić moj, moje nogice i rukice''. Sedela je od šest do osam, dva sata - rekla je Miljana.

- Ona to sve radi namerno - rekla je Kačavenda.

- Ja sam rekla da ga je Maja više volela, a ona prevrće očima - rekla je Miljana.

- Ma sve namerno radi - rekla je Milena.

- Posle ga je provocirala da ne sme ništa od Kačavende da radi da ne bi izašli klipovi - otkriva Miljana.

- Sve je to smišljeno. Juče je došla i pitala Daču: ''Šta je uradio Janjuš Kačavendi, pa ne pričaju?''. On je došao do kreveta da se zeza sa mnom nešto, ali ja sam bila nervozna kao pas i odbrusila sam im - rekla je Kačavenda.

Autor: N.Panić