Zaboravile na sukob i udružile zle jezike: Miljana i Kačavenda nikad žešće oplele po Aneli, provalile njenu igru! (VIDEO)

Rafalna paljba!
Milena Kačavenda i Miljana Kulić ovog jutra proćaskale su u pušionici o Aneli Ahmić, a čini se da iako su imale žestoke ratove u ovoj sezoni, to više po svemu sudeći nije bitno i mogu da ostave po strani kada je u pitanju komentarisanje Anelinih postupaka.
- Ona je došla u kuću da traži ne znam koga i počela da Janjuša dira i priča: ''Jaškić moj, moje nogice i rukice''. Sedela je od šest do osam, dva sata - rekla je Miljana.
- Ona to sve radi namerno - rekla je Kačavenda.
- Ja sam rekla da ga je Maja više volela, a ona prevrće očima - rekla je Miljana.
- Ma sve namerno radi - rekla je Milena.
- Posle ga je provocirala da ne sme ništa od Kačavende da radi da ne bi izašli klipovi - otkriva Miljana.
- Sve je to smišljeno. Juče je došla i pitala Daču: ''Šta je uradio Janjuš Kačavendi, pa ne pričaju?''. On je došao do kreveta da se zeza sa mnom nešto, ali ja sam bila nervozna kao pas i odbrusila sam im - rekla je Kačavenda.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić