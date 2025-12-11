AKTUELNO

Zadruga

Zaboravile na sukob i udružile zle jezike: Miljana i Kačavenda nikad žešće oplele po Aneli, provalile njenu igru! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rafalna paljba!

Milena Kačavenda i Miljana Kulić ovog jutra proćaskale su u pušionici o Aneli Ahmić, a čini se da iako su imale žestoke ratove u ovoj sezoni, to više po svemu sudeći nije bitno i mogu da ostave po strani kada je u pitanju komentarisanje Anelinih postupaka.

- Ona je došla u kuću da traži ne znam koga i počela da Janjuša dira i priča: ''Jaškić moj, moje nogice i rukice''. Sedela je od šest do osam, dva sata - rekla je Miljana.

pročitajte još

Koriste svaku priliku! Zorica i Aneli preko Janjuša ponovo nablatile Kačavendu (VIDEO)

- Ona to sve radi namerno - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam rekla da ga je Maja više volela, a ona prevrće očima - rekla je Miljana.

- Ma sve namerno radi - rekla je Milena.

pročitajte još

NE MOŽE DA PODNESE NJIHOVU BLISKOST: Miljana istakla da Aneli po svaku cenu želi da razdvoji Janjuša i Kačavendu! (VIDEO)

- Posle ga je provocirala da ne sme ništa od Kačavende da radi da ne bi izašli klipovi - otkriva Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve je to smišljeno. Juče je došla i pitala Daču: ''Šta je uradio Janjuš Kačavendi, pa ne pričaju?''. On je došao do kreveta da se zeza sa mnom nešto, ali ja sam bila nervozna kao pas i odbrusila sam im - rekla je Kačavenda.

pročitajte još

Posmatram situaciju i grickam kokice: Zorica utrčala u radio da se obračuna sa Kačavendom, sprema se da progovori (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Bez dlake na jeziku: Boginja žestoko oplela po cimerkama, ove tri žene ne može očima da gleda! (VIDEO)

Domaći

Đedović brutalno raskrinkava: Obelodanio tajne signale Sofije i Terze, pa žestoko opleo po Ivanu! (VIDEO)

Zadruga

Šok nad šokovima! Dragana priznala da joj ne smeta Matorin verenički prsten na ruci, Mića je urnisao kao nikad: Za kadar bi se... (VIDEO)

Zadruga

Proći ćeš kao bosa po trnju: Sanja Grujić shvatila da se Gastoz lažno predstavlja, Anđeli pokušala da otvori oči! (VIDEO)

Domaći

Udružile zle jezike: Maja i Aneli brutalno oblatile Anitu jer je glupa, ona nikad žešće uzvratila i udarila na njihov izgled! (VIDEO)

Zadruga

Udružili zle jezike: Mina i Asmin nikad žešće opleli po Sari Stojanović! (VIDEO)