Rešila da krene dalje? Sara shvatila da od Luksa nema ništa, pa iskoristila prvu priliku da proćaska s Anđelom! (VIDEO)

Neočekivano!

Sara Stojanović pre par dana raskinula je sa Saletom Luksom kada je na anketi navela Ivana Marinkovića, što je njenom partneru zasmetalo. Ipak čini se da je ona spremna da krene dalje, te je odmah iskoristila priliku da proćaska s Anđelom Rankovićem.

- Ja naprimer najviše volim da jedem kuvano - rekla je Sara.

- Ja to retko kad - dodao je Anđelo.

- Ja čim oči otvorim moram da jedem, tako sam stekla naviku - rekla je Sara.

- Isto - rekao je Anđelo.

Autor: N.Panić