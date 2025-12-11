AKTUELNO

Zadruga

Rešila da krene dalje? Sara shvatila da od Luksa nema ništa, pa iskoristila prvu priliku da proćaska s Anđelom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

Sara Stojanović pre par dana raskinula je sa Saletom Luksom kada je na anketi navela Ivana Marinkovića, što je njenom partneru zasmetalo. Ipak čini se da je ona spremna da krene dalje, te je odmah iskoristila priliku da proćaska s Anđelom Rankovićem.

pročitajte još

Obrnula sam igricu: Kačavenda promenila taktiku za svađu s Aneli, više ne želi da je pravi žrtvom! (VIDEO)

- Ja naprimer najviše volim da jedem kuvano - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja to retko kad - dodao je Anđelo.

- Ja čim oči otvorim moram da jedem, tako sam stekla naviku - rekla je Sara.

pročitajte još

Ko će odneti pobedu? Sara i Filip izjednačili rezultat po broju partnera, Anita otkrila detalje sukoba sa Aneli (VIDEO)

- Isto - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Dobila pljuvačku po čelu: Mini prekipelo da sluša kako se Terza i Aneli vređaju, pa rešila da se obračuna s njom! (VIDEO)

Domaći

Ne želim više da ga vidim, zgadio mi se: Aneli definitivno stavila tačku na vezu s Lukom, pa shvatila da je Biljana režiser celog paklenog plana! (VID

Domaći

Šok: Sofija otkrila da jedva čeka da se probudi da bi se obratila 'MEDI', od pomirenja s Terzom nema ništa? (VIDEO)

Zadruga

Dok Anđela slavi procente, Gastoz flertuje sa Sofi: Rešio da krene dalje, više ga bivša ne zanima! (VIDEO)

Zadruga

Dok mačke nema, miševi kolo vode: Asmin iskoristio priliku dok je Mina kod Drveta da se približi Maji (VIDEO)

Zadruga

Šok nad šokovima: Hana otkrila da je Nerio prevario u spoljnom svetu, pa se uplašila i da će s Radom! (VIDEO)