AKTUELNO

Zadruga

Šok nad šokovima: Hana otkrila da je Nerio prevario u spoljnom svetu, pa se uplašila i da će s Radom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

Hana Duvnjak i Nerio Ružanji nastavili su svoju raspravu koja je traje već satima unazad, a Hana se u jednom momentu izlanula i u besu otkrila da je Nerio već prevario u spoljnom svetu.

- Sad će svi da krenu na mene ovde, žalim što sam progovorila Boga mi. Ja sam kriva što ne mogu ništa da držim u sebi - rekla je Hana.

pročitajte još

Raskrinkane prljave radnje Luke Vujovića: Danima na kvarno muvao Boginju, Aneli hoće da vodi Janjuša u hotel! (VIDEO)

- Ti si kriva što si ulazila - rekao je Nerio.

- Trebala sam pustiti tebe da budeš fikus i da me ona napolju još jače gazi. Ovo je sada jedan posto što ona radi napolju na osnovu onoga što mi je radila dok sam bila napolju - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kao prvo i osnovno ti ne možeš da izađeš odavde - rekao je Nerio.

- Mogu - odgovorila je ona.

- Umesto da si došla ovde, trebala si da odeš u Austriju - rekao je Nerio.

pročitajte još

Ne ponižavaš me ti, već samu sebe: Hana shvatila da Neria nikad nisu doticale njene suze, on ostao zabezeknut! (VIDEO)

- I ja mislim to, ali ja sam debil koji više voli tebe nego samu sebe. Ja sam tebe morala da gledam sa dve j*bene žene i nije mi uopšte bilo svejedno - rekla je Hana.

- Ti misliš da ću ja tebe prevariti - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da, jer jesi - odgovorila je ona.

- Jer jesam? - upitao je on.

pročitajte još

Nemoj meni da se brecaš da te ne bih gazio: Alibabi pala roletna zbog laži Hane i Uroša, žestoko ih prekoreo! (VIDEO)

- Ma nisi me prevario, lažem. Nisi me nikad, ozbiljno - rekla je Hana ironično.

- Ja sam izluđivao ovde ljude pričom o tebi, samo o tebi sam pričao i svi su pričali da sam se napokon razveselio - rekao je Nerio.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Alibaba podgrejao sumnje da su Nerio i Hana u krvnom srodstvu, najavio žestoko raskrinkavanje! (VIDEO)

Zadruga

ŠOK NAD ŠOKOVIMA! Jovan optužio Enu da bi prodala rođenog sina zarad rijalitija, ona pomenula Zlatu i Peju, pa uzvratila istom merom! (VIDEO)

Domaći

AKO PROGOVORI, SVI ĆE ZAVRŠITI U ZATVORU! Hana otkrila da Nerio jednom rečenicom može da uništi Ahmiće! (VIDEO)

Zadruga

Dobila pljuvačku po čelu: Mini prekipelo da sluša kako se Terza i Aneli vređaju, pa rešila da se obračuna s njom! (VIDEO)

Zadruga

Hladan tuš: Nerio pred svima ponovo isponižavao tetku Aneli i poslao je u izolaciju! (VIDEO)

Zadruga

Šok preokret: Miki Dudić vinuo Teodoru u nebesa nakon raskida s Bebicom, pa ipak Đukića poslao u izolaciju! (VIDEO)