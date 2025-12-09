Šok nad šokovima: Hana otkrila da je Nerio prevario u spoljnom svetu, pa se uplašila i da će s Radom! (VIDEO)

Neočekivano!

Hana Duvnjak i Nerio Ružanji nastavili su svoju raspravu koja je traje već satima unazad, a Hana se u jednom momentu izlanula i u besu otkrila da je Nerio već prevario u spoljnom svetu.

- Sad će svi da krenu na mene ovde, žalim što sam progovorila Boga mi. Ja sam kriva što ne mogu ništa da držim u sebi - rekla je Hana.

- Ti si kriva što si ulazila - rekao je Nerio.

- Trebala sam pustiti tebe da budeš fikus i da me ona napolju još jače gazi. Ovo je sada jedan posto što ona radi napolju na osnovu onoga što mi je radila dok sam bila napolju - rekla je Hana.

- Kao prvo i osnovno ti ne možeš da izađeš odavde - rekao je Nerio.

- Mogu - odgovorila je ona.

- Umesto da si došla ovde, trebala si da odeš u Austriju - rekao je Nerio.

- I ja mislim to, ali ja sam debil koji više voli tebe nego samu sebe. Ja sam tebe morala da gledam sa dve j*bene žene i nije mi uopšte bilo svejedno - rekla je Hana.

- Ti misliš da ću ja tebe prevariti - rekao je Nerio.

- Da, jer jesi - odgovorila je ona.

- Jer jesam? - upitao je on.

- Ma nisi me prevario, lažem. Nisi me nikad, ozbiljno - rekla je Hana ironično.

- Ja sam izluđivao ovde ljude pričom o tebi, samo o tebi sam pričao i svi su pričali da sam se napokon razveselio - rekao je Nerio.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić