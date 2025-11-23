Hladan tuš: Nerio pred svima ponovo isponižavao tetku Aneli i poslao je u izolaciju! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Nominacije'', a takmičari koji su proveli sedam dana u izolaciji ove nedelje su Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, te će večeras imati priliku da slušaju kakvo mišljenje njihovi cimeri imaju o njima. Ivana Šopić dala je reč Neriju Ružanjiju.

- Na početku se Asmin lepo postavio prema meni i poručio mi garderoberu, naš odnos je bio super. Sada imam da ti zamerim dve stvari i to je vređanje mog pokojnog dede, kao i što si u ljutnji opsovao moje sestre. Ne mogu previše da ti zamerim jer u ljutnji kažeš svašta, pa posle pogaziš. Ti i ja smo korektni i tako će ostati - rekao je Nerio, pa se osvrnuo na Aneli:

- Tebi imam da zamerim što si me napravila lažovom i što si vređala moju Hanu, kao što joj i nisi pružila ruku dok ona tebi jeste. Mislim da ovde nas ukopavaš i da nas osuđuješ em za neistinite stvari, neke i istinite, samo mislim da trebaš da kreneš od sebe i ne osuđuješ nas. Ti si u životu imala mnogo više grešaka nego Hana i ja, ali i pola ljudi ovde. Mene osuđuješ i govoriš da nisam normalan kad se derem na tebe, ali ti mene iznerviraš i isfrustriraš. Sada možemo da vidimo kakve su tvoje reakcije na Luku, ali nemam više šta da kažem. Ostaviću Asmina, a poslati tebe - rekao je Nerio.

Autor: N.Panić