Hladan tuš: Nerio pred svima ponovo isponižavao tetku Aneli i poslao je u izolaciju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija ''Nominacije'', a  takmičari koji su proveli sedam dana u izolaciji ove nedelje su Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, te će večeras imati priliku da slušaju kakvo mišljenje njihovi cimeri imaju o njima. Ivana Šopić dala je reč Neriju Ružanjiju.

Ja umem da kažem izvini kada pogrešim: Janjuš izanalizirao odnos sa Asminom, pa se obratio Aneli (VIDEO)

- Na početku se Asmin lepo postavio prema meni i poručio mi garderoberu, naš odnos je bio super. Sada imam da ti zamerim dve stvari i to je vređanje mog pokojnog dede, kao i što si u ljutnji opsovao moje sestre. Ne mogu previše da ti zamerim jer u ljutnji kažeš svašta, pa posle pogaziš. Ti i ja smo korektni i tako će ostati - rekao je Nerio, pa se osvrnuo na Aneli:

Foto: TV Pink Printscreen

- Tebi imam da zamerim što si me napravila lažovom i što si vređala moju Hanu, kao što joj i nisi pružila ruku dok ona tebi jeste. Mislim da ovde nas ukopavaš i da nas osuđuješ em za neistinite stvari, neke i istinite, samo mislim da trebaš da kreneš od sebe i ne osuđuješ nas. Ti si u životu imala mnogo više grešaka nego Hana i ja, ali i pola ljudi ovde. Mene osuđuješ i govoriš da nisam normalan kad se derem na tebe, ali ti mene iznerviraš i isfrustriraš. Sada možemo da vidimo kakve su tvoje reakcije na Luku, ali nemam više šta da kažem. Ostaviću Asmina, a poslati tebe - rekao je Nerio.

Braneći tebe, izložio sam sebe i porodicu linču: Mustafa Durdžić nije mogao da prećuti, odmah reagovao na Stanijine izjave (FOTO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

