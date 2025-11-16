Šok preokret: Miki Dudić vinuo Teodoru u nebesa nakon raskida s Bebicom, pa ipak Đukića poslao u izolaciju! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Nominacije'', a sada je reč dobi kako bi dao svoj sud o nominovanim takmičarima koji su ove nedelije bili Teodora Delić i Filip Đukić.

- Teodora meni i dalje deluje da je u stegi. Treća osoba nikada ne može da ti bude kriva, a ako je odnos zdrav i poštovanje između dvoje ljudi onda tu niko ne može da pokvari. Mislim da sam dovoljno rekao o Filipu, tako da ću sada ostaviti Tedooru - rekao je Ilija.

- Filip Đukić ili ti utorak dečko, već treći put je nominovan i osećaj mi govori da će do kraja biti još nekoliko puta. On je razdragan i voli sve što vole mladi, voli popiti i zameziti. Zamerio bih mu što se izjasnio da mu se sviđa zauzeta devojka, ovde rijaliti čini svoje i zauzet prostor, ali šta da radimo. Sve najbolje mislim o Filipu. Što se tiče Teodore, osvrnuo bih se prvo na veridbu zato što je rekla: ''DA'', a mislila: ''NE''. Devojka ima stegu, ali ona je totalno drugačija otkad nije sa Bebicom. Ne osuđujem te i mislim da i dalje ne znaš šta ćeš i kako ćeš, zbunjena si. Mislim da razmišljaš da li da se prepustiš osećanjima ili ćeš ostati sama, ali za sad igraš neki šah. Mogu da kažem da se Bebici ne naslađujem niti ga žalim, tako da mu savetujem da neki rečnik izbaciš. Ja ću ostaviti Teodoru, ona je mnogo pozitivnija devojka i sad drugačije i zrači i ponaša se - rekao je Miki.

- Mlada, lepa i zgodna žena, ali slažem se sa Majom da nije trebala da kaže: ''DA'' na veridbi. Imali su vezu od dve godine i raskinuli su za deset dana. Ja o Filipu imam lepo mišljenje, on je najobjektivnija osoba i ima svoj stav i mišljenje, samo mislim da je Teodora raskinula sa Bebicom zbog Filipa - rekao je Murat.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić