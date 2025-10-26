Šok preokret: Nerio javno tražio od Aneli da se izvini Hani i poslao je u izolaciju, takmičari likuju na sav glas! (VIDEO)

Skandal!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Luke Vujovića i Aneli Ahmić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Neriu Ružanjiju.

- Ja neću uvek da dužim i počeću od moje tetke. Zameram ti neke stvari, zameram ti što si rekla da lažem, zameram ti što si pričala za Hanu da je n*rkomanka. Zameram ti što si reka da si došla ovde da meni daš podršku, a govoriš da sve lažem. Ili si mi podrška ili nisi - rekao je Nerio.

- Ja sam rekla da ću biti tu kad ti bude teško, ali ti si se ogradio od mene - rekla je Aneli.

- Ja zahtevam od tebe da se izviniš mojoj Hani i onda ćemo moći da provodimo vreme - rekao je Nerio.

- Ti dobro znaš da ja nemam kome da se izvinim - rekla je Aneli.

- Ja više nikom neću dati na Hanu. Smešno mi je što zameraš Luki paštetu sa Majom, ali ako već njemu zameraš onda nisi trebala da radiš iste stvari kao on - rekao je Nerio, pa se osvrnuo na Luku:

- Ja sam tebi zamerio što si mi rekao da lažem, ali smo ispeglali situaciju. Ja ću poslati Aneli u izolaciju, a sačuvati Luku - rekao je Nerio.

Autor: N.Panić