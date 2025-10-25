AKTUELNO

Zadruga

Šok! Aneli progovorila o stavu svog brata prema Asminu: Kada se pojavio i čuo koga spominje i šta priča... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Skandal!

Darko Tanasijević nastavio je razgovor s Aneli Ahmić.

- Je l' nekada tebe tvoj brat, pošto si imala sa Asminom problema, da li te je nekada uzeo u zaštitu - pitao je Darko.

pročitajte još

Svaki dan nam je kucala policija! Aneli progovorila o detaljima života s Asminom, Ivan razvezao: On ponavlja jedno te isto i što više puta ponovi... (

Foto: TV Pink Printscreen

- Moj brat se naljutio na mene jer sam ušla ovde, kada je Nerio ušao ovde, on je van sebe čovek. Sada je tek on ustvari reakciju pravu ima na njega, kada se pojavio i čuo koga spominje i šta priča - rekla je Aneli.

- Pričaj, s čime si se ti bavila od 20. do 22. godine?! Prostitucijom - rekao je Asmin.

pročitajte još

SATERANA U ĆOŠAK! Aneli progovorila o hapšenju u Lincu, pokušala svu krivicu da svali na Asmina (VIDEO)

- Molim da se ovo zabeleži, tužba za tebe! Uvek sam bila snalažljiva i nikada se nisam bavila prostitucijom - rekla je Aneli.

- Napadala si Luku, rekla si da kada si mu pokazivala dokaze a on nije gledao, pa sada ne može da ti pomogne, a sada mu zameraš što te ne brani - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nikada ne treba, ja sam njemu rekla to na konto toga što je radio, branio me je od njega, a od drugih ljudi nije - rekla je Aneli.

pročitajte još

PAMETNIJI NAPUŠTA! Bajo Vujović nastavlja rat sa sinom: Sandru ponovo vinuo u zvezde, a evo šta je poručio Luki (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nikad nisam osetio nešto prema Maji: Luka priznao da nema potrebu da vređa Marinkovićevu, Aneli pobesnela: Ne obraćaj mi se večeras! (VIDEO)

Showbiz

Najviše se spominje jedno ime! Ko će biti novi vojvoda od Jorka nakon što se princ Endru odrekao titule i počasti?

Domaći

IMAM TRAUME OD BATINE KOJE SAM DOBIJALA: Mina progovorila o problemima sa Terzom! Asmin pokušao da se ogradi od druženja sa njom (VIDEO)

Domaći

Ko ovu dramu režira?! Kačavenda progovorila o SVINGERAJIMA, Lukinoj mami Biljani i Sandri: Pisao si joj pre dve godine, a znao si da je njen muž u zat

Zadruga

Raskid u najavi: Aneli priznala Luki da joj se zgadio i da nije mogla očima da ga gleda, on u totalnom šoku! (VIDEO)

Zadruga

Prvi put ću da zaspim lepo i spokojno: Luka nikad brže progutao sva poniženja, pa priznao Aneli koliko mu je falila! (VIDEO)