Šok! Aneli progovorila o stavu svog brata prema Asminu: Kada se pojavio i čuo koga spominje i šta priča... (VIDEO)

Skandal!

Darko Tanasijević nastavio je razgovor s Aneli Ahmić.

- Je l' nekada tebe tvoj brat, pošto si imala sa Asminom problema, da li te je nekada uzeo u zaštitu - pitao je Darko.

- Moj brat se naljutio na mene jer sam ušla ovde, kada je Nerio ušao ovde, on je van sebe čovek. Sada je tek on ustvari reakciju pravu ima na njega, kada se pojavio i čuo koga spominje i šta priča - rekla je Aneli.

- Pričaj, s čime si se ti bavila od 20. do 22. godine?! Prostitucijom - rekao je Asmin.

- Molim da se ovo zabeleži, tužba za tebe! Uvek sam bila snalažljiva i nikada se nisam bavila prostitucijom - rekla je Aneli.

- Napadala si Luku, rekla si da kada si mu pokazivala dokaze a on nije gledao, pa sada ne može da ti pomogne, a sada mu zameraš što te ne brani - pitao je Darko.

- Nikada ne treba, ja sam njemu rekla to na konto toga što je radio, branio me je od njega, a od drugih ljudi nije - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić