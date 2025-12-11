Moram da k*ram neku dobru ribu: Sale spreman da krene u napad, više ga bivša uopšte ne zanima! (VIDEO)

Sara pala u zaborav!

Sale Lux obratio se Dušici Đokić kako bi saznao zbog čega je tužna, a dok mu se ona jadala, on joj je ipak dao do znanja da ga ne zanima njena priča i da mora što pre da nađe neku dobru ribu za intimne odnose.

- Šta je Duško? - upitao je Sale.

- Ne mogu više, ne mogu da me ljudi gledaju u oči i lažu - rekla je Dušica.

- Je l' ti ova bacila stvari u jezero? - upitao je Sale.

- Ma da, posle došla i Todićka. Na sve to Sale što me kičma boli jer me šutnuo na izlazu - rekla je Dušica.

- Nije, samo te izgurao ja sam video - rekao je Sale.

- Ja ćutim dva meseca ovde - rekla je Dušica.

- Mnogo je loše da ti šalješ Miljanu da ikoga dira, ne moraš da budeš kao drugi. Ružna ti je osveta, trebala si lično - rekao je Sale.

- Mala Sara ispljuvala Boginju pre neko jutro, a onda dođe i liže se s njom - rekla je Dušica.

- Moram da k*ram neku dobru ribu, boli me k*rac za to - rekao je Sale.

Autor: N.Panić