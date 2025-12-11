Izdaju mu nikad neće oprostiti: Maja podsetila Đukića na stara vremena, veliku grešku je napravio! (VIDEO)

Pred svima priznala!

Maja Marinković našalila se sa Filipom Đukićem oko njihovog putovanja u Beč, a tom prilikom se prisetila jedne situacije koju mu je žestoko zamerila.

- Napolju idemo na suši - rekla je Maja.

- To se dogovorimo, pa se niko ni sa kim ne vidi - rekao je Anđelo.

- Đukiću, kako smo se proveli u Beču - rekla je Maja.

- Primio sam metak - našalio se Filip.

- Je l' moguće da kao svojoj prijateljici nisi izašao u susret nego si imao mušku solidarnost? - upitala je Maja.

- Moguće - rekao je Filip.

- P*čko jedna, ja bih tebi rekla: ''E, ova k*rvetina te pravi budalom'' - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić