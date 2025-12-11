Sve manje može da se folira: Teodori se smučilo da gleda Bebičin stomak, naterala ga odmah da se obuče! (VIDEO)

AKTUELNO

Teodora Delić uspeva sve manje da se folira kako voli Nenada Macanovića Bebicu i kako joj se on dopada, te je sada pukla i naterala ga da odmah obuče majicu jer ne želi da mu gleda stomak.

- Vidiš kako imaš to sa strane, kako si ti to taložio - rekla je Teodora.

- Pet godina sam ulagao, da bi ti uništila - nasmejao se Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Najveći problem će ovo dole da bude tačno - rekla je Teodora.

- Nije, mora polako da ide - rekao je Bebica.

- Aj obuci tu majicu brate - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koliko te volim - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

