Sve manje može da se folira: Teodori se smučilo da gleda Bebičin stomak, naterala ga odmah da se obuče! (VIDEO)

Šou program!

Teodora Delić uspeva sve manje da se folira kako voli Nenada Macanovića Bebicu i kako joj se on dopada, te je sada pukla i naterala ga da odmah obuče majicu jer ne želi da mu gleda stomak.

- Vidiš kako imaš to sa strane, kako si ti to taložio - rekla je Teodora.

- Pet godina sam ulagao, da bi ti uništila - nasmejao se Bebica.

- Najveći problem će ovo dole da bude tačno - rekla je Teodora.

- Nije, mora polako da ide - rekao je Bebica.

- Aj obuci tu majicu brate - rekla je Teodora.

- Koliko te volim - rekao je Bebica.

Autor: N.Panić