Želi ono što je moje, želi da bude ja: Anita dočekala Aneli na zicer i brutalno je ponizila, ona ne želi da se svađa sa nebitnima! (VIDEO)

Bukti rat!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Anitu Stanojlović.

- Devojko, vreme je da postaneš svesna sebe i da kreneš da kanališ ološe, a da nama daš signale šta mi da radimo? - glasilo je pitanje.

- Polako, od Nove godine okrećem list i moja podrška zna šta da radi - rekla je Anita.

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Sinoć napadaš Anitu, je l' si opet poželela njenog partnera za sebe? - glasilo je pitanje.

- Da je Anđelo u pitanju, pa i da razmislim, a ovako ne - rekla je Aneli.

- Želi ono što je moje, želi da bude ja. Videli smo kako je gledala Filipa - rekla je Anita.

Naredno pitanje bilo je za Jovanu Tomić Matoru.

- Kad ti je bilo najteže, Maja je bila tu za tebe. Zašto si joj okrenula leđa? - glasilo je pitanje.

- Ne bih bila iskrena i ne bih joj bila drugar kad bih joj ćutala. Za Aneli mi nije normalno da se ljube i grle, a vređale se do juče - rekla je Matora.

- Ja sam iskreno bila uz nju u Eliti 7, to je moj stav bio. Ja se ne ljutim, samo što mi sinoć nije bilo dobro. Nisam ljubomorna i nemam nikakvu dozu sujetu kada je ova tema u pitanju, ali ja moram da komentarišem - rekla je Maja.

- Ja ću da nastavim da komentarišem i da iznosim svoje mišljenje - rekla je Matora.

- Iznervirala sam se što kad ja ustanem, skoči njih desetoro - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić