Ne dao Bog da budete poznati kao ja: Luki otkazale kočnice i počeo da vređa Aneli, pa ovim potezom dokazao da je drži u šaci! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Najavio raskrinkavanje?

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Teodoru Delić.

- Znaš da tvoja užasna gluma za vreme nominacija nije ni za lažnu malinu? - glasilo je pitanje.

Nemam emocije, ljubio sam te ne znam ni ja zašto: Alibaba nikad brutalnije sasuo Aneli istinu u lice, ona završila svaki kontakt! (VIDEO)

- Ja glumim kad se smejem jer ja najviše mrzim da zaplačem ovde pred ovim ljudima - rekla je Teodora.

Naredno pitanje bilo je za Jovanu Tomić Matoru.

Nešto je moralo da se desi da se ozvaniči kraj: Aneli bacanjem prstenja stavila definitivan pečat na vezu s Lukom! (VIDEO)

- Za stolom na Luku drvlje i kamenje kao da ti je najveći neprijatelj, a za kupovinu ti je dobar? -glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- On mi je nekako bio najdraži od svih ljudi tu i baš zato me povredio i iskompleksirao za stolom - rekla je Matora.

- Šta da radim? Biće vremenom sve okej. Meni je stvarno krivo, ali ona nije bila u pravu za Aneli. Ja više neću dozvoliti Aneli da mi udara na komplekse obzirom da sam i Matoru vređao - rekao je Luka.

Asminu i Aneli će pozliti: Luka i Maja udružili snage, pa napravili plan za budućnost (VIDEO)

- Ti si beton liga, imaš pitanja u pet ujutru - rekla je Aneli.

- Ne dao Bog da budete poznati javnosti kao ja. Shvatio sam to i ranije, ali nisam imao snage da presečemo. Ja imam mnoge stvari da kažem za nju, ali polako - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vau, ima jednu stvar da kaže. Pa evo ja ću da je kažem posle - rekla je Aneli.

Nikad me nisi zanimao: Alibaba priznao Maji da je na njihovu priču stavljena tačka, nju pukao kompleks! (VIDEO)

- Ma neću nikad reći, devojko ostavi me na miru. Nek bude moja porodica najgora, tvoji su svi divni i to je to - rekao je Luka.

Autor: N.Panić

