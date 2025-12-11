Veridba se opet računa, dobiću novi prsten: Teodora svojim izjavama ostavlja sve u šoku, Bebica spreman da je zaprosi opet! (VIDEO)

Šou!
U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Zoricu Marković.
- Nek si se pomirila s Bebicom, tu se svi mire i morališu jedni drugima, a ne gledaju u svoje dvoriše - glasilo je pitanje.
- Imam svoje razloge, radiću ono kako se osećam. Mi ne znamo šta će biti sutra, ali uvrede ne - rekla je Zorica.
Naredno pitanje bilo je za Viktora Gagića.
- Da li ti se Mina od početka sviđala? - glasilo je pitanje.
- Da, ne kao sada, ali sada je to u fulu i niko me ne zanima - rekao je Viktor.
Naredno pitanje bilo je za Teodoru Delić.
- Da li ćeš vratiti prsten na ruku sad kad si se pomirila s Bebicom? - glasilo je pitanje.
- Neću vraćati jer mi je velik, ali to ne znači da se ne računa veridba - rekla je Teodora.
- Napolju ću je veriti opet - rekao je Bebica.
Autor: N.Panić