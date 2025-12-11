AKTUELNO

Veridba se opet računa, dobiću novi prsten: Teodora svojim izjavama ostavlja sve u šoku, Bebica spreman da je zaprosi opet! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Zoricu Marković.

Ti si smeće, družiš se sa svima iz interesa: Bebica nastavio žestok rat sa Kačavendom, ubeđen da je sve vreme mazala oči Anđelu! (VIDEO)

- Nek si se pomirila s Bebicom, tu se svi mire i morališu jedni drugima, a ne gledaju u svoje dvoriše - glasilo je pitanje. 

Foto: TV Pink Printscreen

- Imam svoje razloge, radiću ono kako se osećam. Mi ne znamo šta će biti sutra, ali uvrede ne - rekla je Zorica. 

Naredno pitanje bilo je za Viktora Gagića.

- Da li ti se Mina od početka sviđala? - glasilo je pitanje.

Folirant, smeje se kao cavica: Maja indirektno priznala da se Đukiću sviđa ona, zbog Anite rešila da se skloni iz cele priče! (VIDEO)

- Da, ne kao sada, ali sada je to u fulu i niko me ne zanima - rekao je Viktor.

Naredno pitanje bilo je za Teodoru Delić.

- Da li ćeš vratiti prsten na ruku sad kad si se pomirila s Bebicom? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neću vraćati jer mi je velik, ali to ne znači da se ne računa veridba - rekla je Teodora.

Ne dao Bog da budete poznati kao ja: Luki otkazale kočnice i počeo da vređa Aneli, pa ovim potezom dokazao da je drži u šaci! (VIDEO)

- Napolju ću je veriti opet - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

