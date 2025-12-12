Meni neće doći niko za Novu godinu: Aneli utonula u očaj, shvatila da je pokrenula sopstveni sunovrat (VIDEO)

Nije joj lako!
Lepi Mića došao je u hotel kako bi utešio Aneli Ahmić.
- Dolazi Nova godina, svima će porodice dolaziti, meni neće niko - rekla je Aneli.
- Hoće. Jednom kad neko dohvati dno, ona mora da se popne. Nisi ti legla ne znam sa kim, nego sa Asminom. On je imao 15 dana izolaciju i sad se kao ljuti. Meni je vaša veza karambol i najsmešnija veza na svetu. Asmine se čupa i po meni greši. Nisi ti bila sama u hotelu. Ja te ne krivim jer znam tvoj karakter, ti nemaš karakter. On je lepo rekao ako se još jednom ponovi da će biti sa tobom - rekao je Mića.
- Mi ne možemo biti zajedno - rekla je Aneli.
- Ja vidim da između vas nešto ima, a on petlja nešto - rekao je Mića.
Autor: A.Anđić