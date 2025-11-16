Koristi svaku priliku da ponizi Luku: Aneli detaljno izanalizirala Lukinu igru, ponosna jer je prsten bacila u WC šolju (VIDEO)

Nije joj lako!

Aneli Ahmić koristi svaku priliku da ponizi svog bišeg dečka Luku Vujovića, a sada je porazgovarala sa Jovanom Tomić Matorom.

- Zamisli otišao na dok i pustio balone jedan po jedan. Koliko je on upućen u sve... Sad je napolju on jadan. Koliko je uigrano to... Bacali su prstenove u vodu, a ja otišla i bacila u wc šolju i ko vas je*e - rekla je Aneli.

- Video šta Aneli oblači pa obukao isto - rekao je Bora.

- On će krenuti dalje - rekla je Matora.

- Ja ne, ja sam ovde sama najbolja. Svi mi volimo dominirati, ali istakni se prirodno - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić