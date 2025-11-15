Namirisala pakleni plan bivšeg: Aneli ubeđena da će Luka smuvati Anitu zbog fanova i podrške (VIDEO)

Nije joj lako!

Aneli Ahmić prišla je Ivanu Marinkoviću kako bi porazgovarala o Luki Vujoviću i njegovom sve prisnijem odnosu sa Anitom Stanojlović.

- Ja sam jako isfrustrirana danas i želim da se svađam, puna sam energije. Ko hoće da se svađa nek dođe sad! - rekla je Aneli.

- Rekao sam joj da ne može da priča jer joj je je*ao decu, a sad se grli sa njim. Rekao sam da ću da ih komentarišem tek. On kad bi imao još troje ljudi da ga oštrije komentarišu ne bi znao gde udara - rekao je Ivan.

- On stavi kapu i naočare i vreba - rekla je Aneli.

- Sve radi ono što sam ja rekao, a Matora se složila. Prišao je Aniti i ovoj, a kad mu budu spomenuli onda će kaže da je namerno - rekao je Ivan.

- Kad mu stignu pokloni od Baje on ulazi u vezu. To će da bude najbolnije za mene! On će se za poklone odmah prešaltati - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić