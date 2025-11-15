AKTUELNO

Zadruga

Namirisala pakleni plan bivšeg: Aneli ubeđena da će Luka smuvati Anitu zbog fanova i podrške (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije joj lako!

Aneli Ahmić prišla je Ivanu Marinkoviću kako bi porazgovarala o Luki Vujoviću i njegovom sve prisnijem odnosu sa Anitom Stanojlović.

- Ja sam jako isfrustrirana danas i želim da se svađam, puna sam energije. Ko hoće da se svađa nek dođe sad! - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekao sam joj da ne može da priča jer joj je je*ao decu, a sad se grli sa njim. Rekao sam da ću da ih komentarišem tek. On kad bi imao još troje ljudi da ga oštrije komentarišu ne bi znao gde udara - rekao je Ivan.

- On stavi kapu i naočare i vreba - rekla je Aneli.

- Sve radi ono što sam ja rekao, a Matora se složila. Prišao je Aniti i ovoj, a kad mu budu spomenuli onda će kaže da je namerno - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad mu stignu pokloni od Baje on ulazi u vezu. To će da bude najbolnije za mene! On će se za poklone odmah prešaltati - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nešto joj ne da mira: Aneli saznala da se Luka preselio, pokušava da pronađe poklone od fanova (VIDEO)

Zadruga

Grca u suzama! Aneli zaliva pod suzama, počela da shvata da se Luka igra sa njom: Priča mi o kući i deci, a... (VIDEO)

Zadruga

ERUPCIJA EMOCIJA: Aneli briznula u plač nakon što je čula pesmu koju joj je Luka posvetio! (VIDEO)

Zadruga

Previše sam ranjena: Aneli se slomila na komade i Zorici priznala da li ima snage da nastavi dalju borbu! (VIDEO)

Domaći

Nadam se da ćemo ostati zajedno, ali... Aneli ogolila dušu i progovorila o problemima s Lukom, više mu ne veruje u emocije! (VIDEO)

Zadruga

VRATIĆE GA: Sara tvrdi da će se promeniti zbog Ivana, rešena da opet bude njegova devojka (VIDEO)