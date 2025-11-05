Previše sam ranjena: Aneli se slomila na komade i Zorici priznala da li ima snage da nastavi dalju borbu! (VIDEO)

Nije joj lako!
Aneli Ahmić zajecala je i slomila se na komade kada je Zorica Marković zagrlila i pružila joj podršku, te je tom prilikom priznala koliko je ranjena i da joj nije nimalo lako da se takmiči.
- Sve će ovo proći ljubavi - rekla je Zorica.
- Boli me što mi govore ovakve stvari za tatu i Noru - rekla je Aneli.
- Nemoj više praviti gluposti - rekla je Zorica.
- Samo sam htela da probam - rekla je Aneli.
- Sve će ovo biti juče - rekla je Zorica.
- Zorice, ja sam toliko ranjena da to nije normalno - rekla je Aneli.
- Moraš dati zadnji atom snage - rekla je Zorica.
- Mogu samo kada ne budem imala emocije, a sada imam emocije prema Luki i sve me pogađa - rekla je Aneli.
- Moraš da stisneš zube i da budeš jaka i sama - rekla je Zorica.
Autor: N.Panić