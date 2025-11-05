AKTUELNO

Zadruga

Previše sam ranjena: Aneli se slomila na komade i Zorici priznala da li ima snage da nastavi dalju borbu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije joj lako!

Aneli Ahmić zajecala je i slomila se na komade kada je Zorica Marković zagrlila i pružila joj podršku, te je tom prilikom priznala koliko je ranjena i da joj nije nimalo lako da se takmiči.

- Sve će ovo proći ljubavi - rekla je Zorica.

pročitajte još

Odsvirala kraj za sva vremena: Aneli shvatila da je ljubav sa Lukom izgubila svaki smisao (VIDEO)

- Boli me što mi govore ovakve stvari za tatu i Noru - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj više praviti gluposti - rekla je Zorica.

- Samo sam htela da probam - rekla je Aneli.

pročitajte još

PODSMEVAO MI SE: Nadežda Biljić otkrila čime su je razočarali Zorica i Kemiš, pa priznala kakvu su joj poruku uputili (VIDEO)

- Sve će ovo biti juče - rekla je Zorica.

- Zorice, ja sam toliko ranjena da to nije normalno - rekla je Aneli.

- Moraš dati zadnji atom snage - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mogu samo kada ne budem imala emocije, a sada imam emocije prema Luki i sve me pogađa - rekla je Aneli.

pročitajte još

Zorica Brunclik Košavom rasturila Dubiozu! Ovako to slavi Zorica Marković, nema učesnika koji ne peva (VIDEO)

- Moraš da stisneš zube i da budeš jaka i sama - rekla je Zorica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

MORAM SAMA: Aneli se slomila na stotinu delova, isplakala reku suza, pa otkrila Zorici razlog! (VIDEO)

Zadruga

Slomila se na komade: Miksi se osamila nakon haosa s cimerima, pa zajecala iz sveg glasa! (VIDEO)

Farma

'REKAO JE DA VIŠE NE ŽELI OVO, DA NE ŽELI MENE' Andrea se zbog Saleta slomila na komade, Kristijan pokušava da je uteši (VIDEO)

Zadruga

SLOMILA SE NA KOMADE! Miljana Kulić čula pesmu za SINA, pa se sklonila od svih i prolila okean suza! (VIDEO)

Domaći

MORALA SAM DA MU POMOGNEM: Stanija progovorila od ljubavi sa Asminom, priznala da ima strah od SUOČAVANJA od njega i Aneli!

Farma

RASULA SE NA KOMADE! Andrea se setila MAJKE, pa prolila reku suza - Priznala da trenutno želi da sazna SAMO JEDNO (VIDEO)