Nešto joj ne da mira: Aneli saznala da se Luka preselio, pokušava da pronađe poklone od fanova (VIDEO)

Nije joj lako!

Aneli Ahmić krenula je da istražuje po imanju gde je njen bivši verenik Luka Vujović ostavio poklone od zajedničke podrške, ali je usput pokušala da sazna još neke stavri o njemu.

- Milane, gde je Luka stavio one kese? - pitala je Aneli.

- Rekao mi je samo da u ponedeljak popakujemo stvari jer hoće da se preseli ovde - rekao je Milan.

- Gde da prebaciš? - pitala je Aneli.

- Ovde - rekao je Milan.

- Jesi video gde je Luka stavio stvari od podrške? - pitala je Aneli.

- Nisam - rekao je Ilija.

- Dolazi i pita čija je guarana, mislio da je Anelina i da joj dam - rekao je Dačo.

- Kad? - pitala je Aneli.

- Ne znam. Bila je Anitina na kraju - rekao je Dačo.

- Gde su kese moram nešto da nađem? - pitala je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić