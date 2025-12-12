Obile im se pare o glavu! Istina izlazi na videlo: Aneli žestoko udarila na Biljanu Vujović, otkrila šta su radili sa novcem od fanova (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Luka Vujović i Borislav Terzić Terza pljuju Aneli Ahmić nakon vrele noći sa Asminom Durdžićem.

- Imaju pravo da mi kažu sad i da sam narkomanka zbog njega - rekla je Aneli.

- Ja sam rekao da sam sprečio. Odnosi se na njen život koji je imala ranije - rekao je Luka.

- Ti ne znaš moj život - rekla je Aneli.

- Znam ja. Znam da je imala život koji je prikladan, ali je sa mnom imala drugačiji život - rekao je Luka.

- Ni Asmin mene ne zna iz perioda kad sam izlazila. Ima pravo i Terza da me komentariše, ne pada mi na pamet da se svađam. Nemam ni alibi da se pravdam - rekla je Aneli.

- Mogao bih da je gazim, ali ja to ne želim jer nisam kao ona. Ja sam Luki prvi prišao i rekao sam mu da su se poljubili. Šta je moglo ispod pokrivača da se desi... Meni je drago što se ovo desilo i nek istrpi. Oni nisu jedno za drugo, to je bila bolesna veza. Mnogo mi je draže da mogu s tobom da pričam neke normalnije teme. Asmin treba da bude uz nju i ne treba da se ograđuje - rekao je Terza.

- Teodoru su najviše osudili, a sad ispada da niko ne sme da pisne - rekla je Hana.

- Što si ti ponižavala svog momka? Hoćeš tebe da komentarišemo? Kao da moliš Boga da je neko gazi, e pa neće je niko gaziti. Ona je to sa mnom uradila jer me možda neko voli ili ima neke emocije - rekao je Asmin.

- Meni se čini da je nju strah Site. Sita će napolju da poludi jer je Asmin vređao Situ najstrašnije. Pogazili ste sve što ste pričali - rekla je Hana.

-Ko se bre boji Site? - skočila je Aneli.

- Da sam ja uradila bilo šta mene bi ovde razapeli. Ne može da bude ljubav posle svih onih reči. Meni je dete izgovor. Ja sam Luki pričala da zna sa kim je u vezi i ja mislim da će se oni pomiriti. Aneli bi sa bilo kim bila tu noć, a ne sa Asminom - rekla je Anita.

- Htela sam Maju odgurati Filipu. Luku boli ku*ac za to! Ova dr*lja koja je napravila što je napravila meni morališe. S Filipom ću pričati jer imam lepo mišljnje o njemu - rekla je Aneli.

- Ja nisam rekao da muva, nego da ne može meni da zamera igru istine - rekao je Luka.

- Nek podrška pošalje koliko para su poslali Biljani. Neka pričaju o sebi šta rade sa fanovima - rekla je Aneli.

- Treba da je sramota! Žena je potrošila para i para - rekla je Biljana.

- Ona je molila čoveka da mi pošalje parfem. Kad mi je došla trenerka, nije ona kupila, nego jedan čovek jer je podrška poslala pare - rekla je Aneli.

- Treba da te bude sramota! To je kum - rekao je Luka,

- Pričaj šta si pričao o kumovima - rekla je Aneli.

- Moja podrška je slala njenoj porodici pare da glasaju za nju. Meni je slala amerikanka priznanice - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić