NEMAŠ NI GRAM DOSTOJANSTVA: Janjuš i Dača udruženim snagama slasno osolili po Zorici zbog druženja sa Bebicom: TO JE ČIST INAT KAČAVENDI! (VIDEO)

Tokom nominacija Odabranih, potegla se tema o druženju Zorice Marković i Nenada Macanovića Bebice.
- Ti nemaš ni gram dostojanstva, Zorice. Izgovarao ti je Bebica svašta, a ti sad sa njim sediš kazao je Janjuš.
- Zorice, Bebica je sada dobar sa ljudima koji ne podnose Milenu. Ti si iz inata dobra sa njim, kao što je i on sa tobom - rekao je Dača.
- Ne, to nije tačno. Ona mene ne zanima - dodala je Zorica.
- Tebi je rekao da si najveći šljam, a družiš se sa njim. Vređao ti je decu pre dvadeset dana, a ti prekaziš preko svega toga - kazao je Janjuš.
- Moja nominacija ide Bebici - rekao je Dača.
