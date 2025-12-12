AKTUELNO

Zadruga

NEMAŠ NI GRAM DOSTOJANSTVA: Janjuš i Dača udruženim snagama slasno osolili po Zorici zbog druženja sa Bebicom: TO JE ČIST INAT KAČAVENDI! (VIDEO)

Haos!

Tokom nominacija Odabranih, potegla se tema o druženju Zorice Marković i Nenada Macanovića Bebice.

- Ti nemaš ni gram dostojanstva, Zorice. Izgovarao ti je Bebica svašta, a ti sad sa njim sediš kazao je Janjuš.

- Zorice, Bebica je sada dobar sa ljudima koji ne podnose Milenu. Ti si iz inata dobra sa njim, kao što je i on sa tobom - rekao je Dača.

- Ne, to nije tačno. Ona mene ne zanima - dodala je Zorica.

- Tebi je rekao da si najveći šljam, a družiš se sa njim. Vređao ti je decu pre dvadeset dana, a ti prekaziš preko svega toga - kazao je Janjuš.

- Moja nominacija ide Bebici - rekao je Dača.

