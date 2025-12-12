AKTUELNO

NAPETO DO SAMOG KRAJA: Zorica i Janjuš usijali raspavom Odabrane, a evo koga su nominovali! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Odluka je doneta!

Odabrani učesnici danas nominuju, a naredna je svoj stav iskazala Zorica Marković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što se mene tiče, moram da kažem da Miljana nije pravedna prema meni, jer me pljuje, a nekada sam je branila od Bebice. Smeta ti jer sam dobra sa Ivanom, pa mene sad vređaš - rekla je Zorica.

- Ja sam ti rekla šta sam imala. Ti radiš protiv mene - kazala je Miljana.

- Ko je dobar sa Ivanom, nije sa tobom, time se ti vodiš - rekla je Zorica.

- Ti si ta koja je kivna na Milenu, mrziš je jer ona za razliku od tebe svakom sme da kaže sve u lice - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ne mrzim Milenu, ali je prezirem. Milena mi je govorila najgore stvari, svašta nešto mi je pričala. Najgnusnije uvrede, najgore kletve, to je ona meni izgovorila. Ja sam neko ko se ponaša decenijama kako misli da treba - rekla je Zorica.

- Tvoj život je očigledno kao san, savršeno živiš, a pričaš o drugim ljudima - rekao je Janjuš.

- Što se tiče Bebice, kada mi je rekao da imamo zajedničkog prijatelja, ja sam prešla preko izrečenih stvari. Ne družim se sa Bebicom, samo mi ne dosađujte više sa tim čovekom. Nominujem Dušicu, razočarala me je - rekla je Zorica.

Na kraju što je i Zorica glasala, nakon sabranih glasova Odabranih učesnika, najveći broj glasova je dobila Dušica Đokić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

