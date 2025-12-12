DUVNJAK I AHMIĆ NE IDE JEDNO UZ DRUGO: Hanina majka po prvi put progovorila o nepoznatim detaljima iz života Nerija i njene ćerke! Evo kroz kakav pakao su prolazili zbog Site! (VIDEO)

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', putem video-poziva se uključila mama aktuelne učesnice Elite, Hane Duvnjak , Jelena.

Šta Vi možete nama da kažete o Haninom odnosu sa Neriom?

- Od samog početka znam sve. Ja sam od samog starta rekla da Duvnjak i Ahmić ne ide jedno uz drugo. Na početku sam mislila da je to nešto dečje, ali kako je vreme prolazilo, uvidela sam u kom smeru to ide.

Zbog čega postoji netrpeljivost između vaših porodica?

- Hanina tetka se družila sa Sitom. One su sličnog temperamenta, te su se zbog toga i svađale. Imale su neke momke, tada su se zakačile, bile su tu brojne rasprave.

Jelena, zbog čega ste Vi u Sitinoj priči uvek negativac?

- Ona je takva da mora da ponižava druge, samo da bi ona ispala najbolja. Rekla je da je čula da ja nisam sa Ariom, nego da sam ko zna gde i uzimam nedozvoljene supstance, sramotno. Gde su Grofica i Sita za Ariu? Gde su? One preziru to što Nerio više komunicira sa mnom, ima dobar odnos sa mnom, to njih najviše boli - rekla je Jelena.

Jelena, kako ste se Vi kao majka nosili sa tom situacijom i brojnim komentarima na Vaš račun?

- Od trenutka kada je Hana ostala trudna, ja sam govorila ćerki da se pazi, ali ona je sama imala želju da rodi dete. Stala sam uz njih, znala sam da beže u Split, ali sam ja uvek znala gde su. Siti to nije odgovaralo, pogodilo ju je jer ona nije znala koliko i ja.

Da li Vam se neko obratio za ovo vreme od prodice Ahmić?

- Edita me je samo prijavila, njihova rođaka, samo to, što se tiče toga. Što se Site tiče, znam je iz osnovne škole, radile smo jedno vreme zajedno, ali to je sve. Nikada se sa njom nisam družila i to je to.

Koliko su puta do sada Nerio i Hana prijavili Situ?

- Ja sam tek nedavno saznala za neke ključne probleme koje su imali sa Sitom. Hana je krila od mene da sve ono za stepenice i guranje.

Koliko puta ste ih videli nesrećne i tužne?

- Ja sam uvek podržavala Neria i Hanu, to je činjenica. Previše puta su bili tužni i negativni. Hana je posebno bila utučena i neraspoložena. Veoma je empatično biće. Uvek je želela da Nerio bude dobar sa Sitom, ali da je Sita makar malo poštuje, jer nikada nije Neria okretala protiv nje. Hana je uvek bila za to da on ima dobar odnos sa svojom porodicom. Ako Sita tvrdi da je Hana toliko nemarna majka, da je udarala dete, kako onda nikada socijalna služba nije reagovala? Kako niko nikad nije video to da je Hana nemarna?

Kako komentarišete Neriove reči da je zarađivao pare, koje je Sita trožila na skupocene štikle?

- Sita je trebalo da mu daje 400 evra, a zapravo se ispostavilo da je on radio za dnevnicu, što je veoma strašno. Nerio je radio za male pare, a na sve to ga je Sita posmatrala na kamerama, kako bi proveravala koliko je radio.

Kako gledate na sukob Aneli i Hane?

- Aneli je pokazala kakva je. Lagala je za brojne stvari. Aneli je izmislila da je pola Hanine porodice preminulo od nedozvoljenih supstanci, što je sramota. Nije tačno, Moj otac i njen rođak su preminuli iz sasvim drugih stvari, žalosno je da to kaže. Aneli samo želi da povredi Hanu, da se ona oseća loše.

Da li je Hana zamerila Neriu to što se družio sa Radom intenzivno pre nego što je ušla u Elitu?

- Hana ne voli to što je Nerio tih i miran, ali to prebacivanje njeno je neko bezazleno peckanje. Da istinski misli da tu nešto postoji, sigurno se i ona ne bi družila sa njom. Što se Site tiče i njenog podržavanja Rade i Neria, sugurno navija za to samo jer je Hana velika podrška Neriu i nije ona ta koga diktira Neriu kako će on svirati.

