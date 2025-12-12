AKTUELNO

Domaći

DUVNJAK I AHMIĆ NE IDE JEDNO UZ DRUGO: Hanina majka po prvi put progovorila o nepoznatim detaljima iz života Nerija i njene ćerke! Evo kroz kakav pakao su prolazili zbog Site! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: pink.rs, E-Stock/Rajko Ristić, Instagram Printscreen ||

Šok i neverica!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', putem video-poziva se uključila mama aktuelne učesnice Elite, Hane Duvnjak , Jelena.

Foto: RED TV Printscreen

Šta Vi možete nama da kažete o Haninom odnosu sa Neriom?

- Od samog početka znam sve. Ja sam od samog starta rekla da Duvnjak i Ahmić ne ide jedno uz drugo. Na početku sam mislila da je to nešto dečje, ali kako je vreme prolazilo, uvidela sam u kom smeru to ide.

Zbog čega postoji netrpeljivost između vaših porodica?

- Hanina tetka se družila sa Sitom. One su sličnog temperamenta, te su se zbog toga i svađale. Imale su neke momke, tada su se zakačile, bile su tu brojne rasprave.

Foto: TV Pink Printscreen, RED TV

Jelena, zbog čega ste Vi u Sitinoj priči uvek negativac?

- Ona je takva da mora da ponižava druge, samo da bi ona ispala najbolja. Rekla je da je čula da ja nisam sa Ariom, nego da sam ko zna gde i uzimam nedozvoljene supstance, sramotno. Gde su Grofica i Sita za Ariu? Gde su? One preziru to što Nerio više komunicira sa mnom, ima dobar odnos sa mnom, to njih najviše boli - rekla je Jelena.

Jelena, kako ste se Vi kao majka nosili sa tom situacijom i brojnim komentarima na Vaš račun?

- Od trenutka kada je Hana ostala trudna, ja sam govorila ćerki da se pazi, ali ona je sama imala želju da rodi dete. Stala sam uz njih, znala sam da beže u Split, ali sam ja uvek znala gde su. Siti to nije odgovaralo, pogodilo ju je jer ona nije znala koliko i ja.

Foto: TV Pink Printscreen

Da li Vam se neko obratio za ovo vreme od prodice Ahmić?

- Edita me je samo prijavila, njihova rođaka, samo to, što se tiče toga. Što se Site tiče, znam je iz osnovne škole, radile smo jedno vreme zajedno, ali to je sve. Nikada se sa njom nisam družila i to je to.

Koliko su puta do sada Nerio i Hana prijavili Situ?

- Ja sam tek nedavno saznala za neke ključne probleme koje su imali sa Sitom. Hana je krila od mene da sve ono za stepenice i guranje.

Foto: RED TV Printscreen

Koliko puta ste ih videli nesrećne i tužne?

- Ja sam uvek podržavala Neria i Hanu, to je činjenica. Previše puta su bili tužni i negativni. Hana je posebno bila utučena i neraspoložena. Veoma je empatično biće. Uvek je želela da Nerio bude dobar sa Sitom, ali da je Sita makar malo poštuje, jer nikada nije Neria okretala protiv nje. Hana je uvek bila za to da on ima dobar odnos sa svojom porodicom. Ako Sita tvrdi da je Hana toliko nemarna majka, da je udarala dete, kako onda nikada socijalna služba nije reagovala? Kako niko nikad nije video to da je Hana nemarna?

Kako komentarišete Neriove reči da je zarađivao pare, koje je Sita trožila na skupocene štikle?

- Sita je trebalo da mu daje 400 evra, a zapravo se ispostavilo da je on radio za dnevnicu, što je veoma strašno. Nerio je radio za male pare, a na sve to ga je Sita posmatrala na kamerama, kako bi proveravala koliko je radio.

Foto: Pink.rs

Kako gledate na sukob Aneli i Hane?

- Aneli je pokazala kakva je. Lagala je za brojne stvari. Aneli je izmislila da je pola Hanine porodice preminulo od nedozvoljenih supstanci, što je sramota. Nije tačno, Moj otac i njen rođak su preminuli iz sasvim drugih stvari, žalosno je da to kaže. Aneli samo želi da povredi Hanu, da se ona oseća loše.

Da li je Hana zamerila Neriu to što se družio sa Radom intenzivno pre nego što je ušla u Elitu?

- Hana ne voli to što je Nerio tih i miran, ali to prebacivanje njeno je neko bezazleno peckanje. Da istinski misli da tu nešto postoji, sigurno se i ona ne bi družila sa njom. Što se Site tiče i njenog podržavanja Rade i Neria, sugurno navija za to samo jer je Hana velika podrška Neriu i nije ona ta koga diktira Neriu kako će on svirati.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: Pink.rs

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

IZBACILA GA JE IZ KUĆE KAO PAŠČE! Asmin otkrio skandalozne razloge svađe Site i Nerija: Klupko kreće da se odmotava (VIDEO)

Zadruga

BIZARNIJE OD OVOGA NE MOŽE: Učesnici došli do šokantnog zaključka, uvereni da su Sita i Hanina tetka ZATRUDNELE sa ISTIM čovekom!

Domaći

JA SAM U ŠOKU, IZBEZUMLJENJA SAM! Ne sluteći da će ponovo biti dematovana, Sarina majka progovorila o ćerkinoj aferi sa Anđelom: Ovo joj je najveća že

Zadruga

ALAVOST MU JE DRUGO IME! Luka oteo cimerima sav alkohol ispred nosa, Bora pozeleneo (VIDEO)

Zadruga

Popuštaju im kočnice: Aneli i Asmin nikad bliži, ona mu prebacila muvanje sa Dušicom, pa zatražila samo JEDNO (VIDEO)

Domaći

EKSKLUZIVNO! Nerio ništa NE LAŽE: Sita Ahmić pretila sinu i snaji da će im ODUZETI DETE (FOTO)