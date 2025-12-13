AKTUELNO

Ređa žestoka poniženja: Alibaba srozao Aneli na dno, misli da je njihova vrela noć bila čista osveta! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Asminom Durdžićem.

- U utorak si navaljivao da je grliš i ljubiš, šta te je navelo? - pitao je voditelj.

- Sve zajedno, to što je u sedmici pričala za mene, sve najgore, a ja imam to nešto životinjsko u sebi - rekao je Asmin.

- Njegov osmeh je sve govorio - dodala je Aneli.

- Ja kažem sve što osećam o momentu, a ovo što je bilo ne znam... Znam samo da nije ljubav, a da li je bila osveta, alkohol ili strast pojma nemam - rekao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koliko je od izolacije nastala drugačija energija između Aneli i tebe? - upitao je Darko.

- Bilo mi je drago da smo pričali o nekim stvarima i da se smejala. Ja da sam hteo da produžim to mogao bih da furam do Nove godine. Ja sam išao oko pola osam kad Maja zaspi jer sam više voleo da budem tu, pa sam gledao i da ne radim neke stvari zadnja tri dana da je ne bih produžio. Bilo je lepo, naš razgovor, normalno smo pričali posle tri godine. Najdraže mi je da ljudi vide da nismo monstrumi i klošari, što da budemo najgori ako to nismo? - pričao je Asmin.

- Šta ćeš dalje sa Aneli? - dodao je voditelj.

- Ja ću da poštujem njenu odluku da joj ne prilazim, a ako joj bude loše prići ću joj. Neću da je ganjam i dajem joj lažne nade. Ako bude potrebe možemo da idemo kod Drveta - rekao je Asmin za sam kraj.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

