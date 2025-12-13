Žestoke rafalne paljbe: Matora uverena da Maja ima simpatije prema Alibabi, Kačavenda blati Aneli za sve pare (VIDEO)

Na meti žestokih komentara!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević dao je reč nekoliko takmičara kako bi komentarisali odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Maja je shvatila da Asmin nije iskren, to je rekla pre dva meseca. Njemu je to izlaziz iz siutacije sa Aneli. Jedino iskreno i jedina prava emocija je između Aneli i Asmina. Ja mislim da Aneli nikad nisu prošle emocije prem Asminu i da joj je to u srcu. Mislim da je Maja shvatila sve. Mislim da Stanija nije problem, ona je reklada on nju ne zanima, ali da joj je zabavno da se druži. To što je neko shvatio to kao flert, to je na Asminu. Maja je na vreme provalila da priča Asmin sa Dačom i da prave igre. Sve je došlo na svoje, vidi se ko šta radi - govorio je Bebica.

- Ja sam pričala sa njim, simpatično je što su jedno drugome dobacivali i nisam videla ništa loše jer sam znala da Stanija postoji. Oni su se malo naljutili kad sam pitala kako na to druženje gleda Stanija. Maja se naglo promenila kad je došla sa operacije i zauzela ovakav stav, pogotovo kad je videla odnos Aneli i Asmina. Ona se na vreme sklonila, ali to nije kraj. Ne mislim da će tu nešto biti, ali ne mogu ni da garantujem jer je ovde sve moguće. Ovde već sutra može da bude drugačije. Maja je uvek imala lepo mišljenje o Luki, pa ispada da je inat sad ga baš toliko hvali. Njoj je to dopušteno, ova realcija nije definisana. Bilo je tu simpatija, ali ne toliko da bi oni ušli u vezu - komentarisala je Zorica.

- Što se tiče odnosa Maje i Asmina ovaj nedoj*bani moler u zecu (Aneli) skoro je rekla da neprijatelje drži blizu. Sad ću da poentiram da ovaj nedoj*bani zec sa krivim repom u ovim šatro giljama, ne bih da ustajem na ovu temu i boli me k*rac. Što bi rekla Zoka Marković naša velika zvezda neka jbe ko koga stigne - dodala je Kačavenda.

- Rekao je da je Stanijina izdaja gora, a već je tad flertovao sa Majom i spinovao priču na Luku. Kad su Maja i Asmin izlagali mogu da kažem da je ovo velika simpatija, ali više neko nadmudirvanje i igra. Šta bi bilo da nije saznao da je dobio žuti karton? Držao bi se istog stava i branio bi Staniju. On je uvek govorio da žel da zaštiti Staniju, ovde sam saznala neke stvari o njihovoj vezi. Ne mogu da komentarišem ljude koji kažu da pravdaju svoj honorar tako što se blamiraju. Ja sam se najviše blamirala, ali nisam to radila da bih pravdala honorar. To za mene nije izgovor. Maju nisam savetovala, nego komentarišem moj stav. Maja iz ovoga može da se izvuče. Sve ovo večeras je bilo i u ponedeljak kad se naljutila. Maja ne pokazuje da je ravnodušna prema Asminu. Ne mislim da ima emociju, ali ona bira da pecka i da ostaje u tome. Sa druge strane imamo Maju i Aneli koje su u dobrim odnosima. Asmin je sa Aneli i sa Majom u priči, pored toga sa Lukom je u dobrim odnosima i kaže da ga žali, a mi treba ovde da slušamo šlagere i kako oni imaju karakter - komentarisala je Kačavenda.

Autor: A. Nikolić