Liči na mršavu krmaču kojoj visi du*e! Rat do istrebljenja Zorice i Kačavende: pljušte najniži udarci do sad (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Milenom Kačavendom o njenom sukobu sa Zoricom Marković.

- Mene ne može niko da ućutka. Njeni su svi neprijatelji postali njeni bajni prijatelji. Ne znam da li se odnosilo da sma se umirila u odnosu na nju ili na sve. Ja se ne sećam da sam pokazala animozitet prema njoj. Ona gomilu stvari nije znala da izgovori. Bila je insinuacija na Anu Ćurčić. Prestade taj čuveni petak moleri i automehaničari. Ja ovde nisam došla da lažem i mažem, nego pričam ono što jeste. Sve što su govorili niko nikad nigde nije izneo nijedan dokaz. To nije prezime, moje prezime je ovo koje nosim. Miki joj nije uvredio sinove, a ni ja. Ona se klela da će svakome na nos i oči izaći kad joj budu vređali decu, ali smo taj stav videli kod Bebice. Ispade da je ona veću pušač ku*ca Asminu od nas koji smo hteli da ispljugamo - rekla je Milena.

- Kako si provalila da se loži na Mikija? - pitao je Darko.

- Nekoliko nas je komentarisalo. Animozitet koji pokazuje prema njemu je ekstreman. Stav u odnosu an Dudića je vezan isključivo za mene. Ja ne vidim odakle taj poriv da se ona bori da Dudić sa mnom ratuje. Ja sam, videla da on ne ulazi u konflikt. On je taj koji se drži njihovog porodičnog odnosa. Mi znamo da Zorica misli mlađe muškarce. Ja nemam problem nikakav sa tim - rekla je Milena.

- Ja da se primam na Mikija primili bi se mi odavno kao pelceri - rekla je Zorica.

- Ko bi se sa ovom budalom spojio, sa ovom kudeljom za česmu?- ubacila se Milena.

- Da, pevala sam pod šatrama i pevaću. Naš narod voli pečenje, kupus, proju, sir i kajmak. Pevala sam na jedno četiti hiljade vašara. Davila si pacove kad sam ja pevala koncerte. Tvoja uska specijalnost je kako se pacovi truju. Ona imitira Anu Ćurčić, a čak je počela i mene da imitira. Za nju ni vijagra ne pomaže. Janjuš iz najbolje namere skočio za stolom ovde da opomene budaletinu da ne urla. Večeras je obukla haljinu od pet hiljada dinara od kineza, a ja sam to davno nosila. Ona obukla i natakarila na du*e kineske gaće, ali za broj manje. Liči na mršavu krmaču kad joj visi du*e. Anđeli Đuričić je to dobro stajalo, devojka mlada - rekla je Zorica.

- Pišti mi ku*ac za ovu budalu! Nakačila mi se pepeljuga zbog Dudića. Ona je došla sa poluinformacijama - rekla je Milena.

- Davi pacove - ponavljala je Zorica.

Autor: A.Anđić