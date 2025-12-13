Sara rastrzana između majke i Luksa: Zauzela Saletovu stranu, pa najavila obračun sa mamom! Jedna stvar joj nikako nije jasna (VIDEO)

između dve vatre

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Jovan Ilić razgovarao je sa Sarom Stojanović o njenom raskidu sa Saletom Luksom.

- Nisam baš dobro. Nedostaje mi, mi se nismo razdvajali i normalno je da će da mi nedostaje. On je rekao da je mene precrtao. Ja jesam njega povredila, jer smo imali dogovor da nigde ne navodim bivšeg momka. Ja sam njega uvredila bez razloga. Moja majka nije od početka za to, čuli smo da ga je prijavila i da će da dobije zabranu prislaska kad izađemo odavde. Ja sam njemu bila i te kako verna i lojalna. Jesam pravila greške i on mi je prelazio preko toga. Prva sam započinjala svađe i njemu se to nakupilo. Ja sam tkva, što na umu - to na drumu. Ja sam malo opičena i pogrešim. Bilo mi je lepo i svi su to videli. Ja sam pored njega uživala. Mene je najviše uvredilo što je vređao moju porodicu. On je dobar čovek i uvek me uzdizao i branio. Mislio je na svaku sitnicu. Ja sam neko ko se uvek vraća na te lepe stvari, emotivna sam - rekla je Sara.

- Kako komentarišeš što je rekao da čeka Novu godinu da bi opštio sa tobom i tvojom mamom i čitavom četom patuljaka? - pitao je Joca.

- Evo on se smeje, a nije smešno nego je žalosno. Imali smo lep odnos, ali meni je porodica na prvom mestu. Dalje ću da idem sama. Sve mi se skupilo, loše sam. Gledaću sebe i biću sebi na prvom mestu. Mi smo u početku imali odnose, a posle nismo jer se meni poremetio ciklus - rekla je Sara.

- Ja sam rekao da me ne zanima i da dođe cela četa patuljaka. Inicijator svega je mlada dama. Mala uhoda je smešna kolika je uhoda. Ja da hoću da ih ponizim, sad bih se pomirio i večeras spavao sa tobom - rekao je Sale.

- Ja nisam uhoda, stalo mi je normalno da ću da gledam. Vidi se kome je više stalo - rekla je Sara.

- Jesi li sa njom imao odnose jer ti je bilo dosadno? - pitao je Joca.

- Nije tako. Ona je inicijator tih odnosa. Ko je koga odvukao u krevet?! Bolje da sečem ruku koja truli nego celo telo da truli. Ja sam držao kliniku za polupane devojke, pacijent mi je riknuo i kliniku sam zatvorio - rekao je Sale.

- Tvoja majka kaže da je preduzela sve mere - rekao je Joca.

- Mene on nije maltretirao. To što se mi pokačimo, nije me ponizio ni udario. Branio me od svih i baš ću da popričam sa majkom. Ne razumem zašto je ona poludela - rekla je Sara.

- Nju je svako zaje*avao dok nije ušla u odnos sa njim, a ona je spuštala glavu kao da je on nju silovao - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić